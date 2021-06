Le commandement des opérations spéciales, connu sous le nom de SEK, n’existera plus dans la ville, a déclaré jeudi Peter Beuth, ministre de l’Intérieur de l’État allemand central de Hesse, lors d’une conférence de presse, claquant le « échec total » en direction.

L’annonce intervient juste un jour après que les tendances présumées d’extrême droite d’un certain nombre de membres ont été révélées. Quelque 20 membres de la SEK, actifs et anciens, auraient échangé du contenu incitant à la haine dans les discussions du groupe de travail spécial. Les messages auraient contenu des images d’Adolf Hitler et des croix gammées – interdites dans l’Allemagne moderne, ainsi que des insultes contre les demandeurs d’asile, ont rapporté les médias locaux.

Admettant que les prétendus textes et images partagés suggèrent « quelques membres » de la SEK sont des extrémistes de droite, Beuth a déclaré qu’il avait lancé un « redémarrage fondamental » et la restructuration de la force.

L’unité est chargée de traiter les urgences de haut niveau, y compris les prises d’otages et les opérations antiterroristes, et a été considérée comme une division d’élite. À présent, « inconduite inacceptable » par ses membres a conduit à sa dissolution, a déclaré Beuth, ajoutant que si les forces spéciales sont vitales pour l’État, des changements en leur sein sont « inévitable. » UNE « une culture de gestion complètement nouvelle doit être créée aux niveaux inférieur et intermédiaire », il a dit.

Selon les conclusions de l’enquête secrète, les supérieurs des membres de l’unité étaient au courant des discussions nazies dans les conversations mais n’ont rien fait à ce sujet.

Aucun des officiers enquêtés, âgés de 29 à 54 ans, ne continuera à travailler dans les forces spéciales et ne sera probablement également licencié de la police de Hesse, a déclaré Beuth, ajoutant que les allégations seraient poursuivies. « systématiquement en termes de droit pénal et de discipline ».

Pendant ce temps, les changements apportés aux forces, alimentés par le scandale, ont divisé les forces politiques de l’État, ont rapporté les médias locaux. Alors que certains, dont le parti de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), considéraient la dissolution de l’unité comme disproportionnée, d’autres ont estimé que ce n’était pas suffisant, exigeant la démission du ministre de l’Intérieur. Les hauts responsables ont également été accusés d’avoir combattu « seulement un symptôme, mais pas la cause du problème. »

« Le discours constant sur les cas individuels, la banalisation des réseaux de droite et des infractions pénales et le balayage sous le tapis des scandales scandaleux ont un système », la coprésidente du parti allemand La Gauche, Janine Wissler, a déclaré, selon Frankfurter Allgemeine Zeitung.

