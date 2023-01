Inclusive Capital entre au capital de Bayer. Voici 3 façons de créer de la valeur

Le logo et les drapeaux de Bayer AG sont représentés à l’extérieur d’une usine du fabricant pharmaceutique et chimique allemand à Wuppertal, en Allemagne.

Affaires: Bayer SA est une multinationale pharmaceutique et biotechnologique allemande de 55 milliards d’euros. Elle opère à travers trois segments : (i) Produits pharmaceutiques (environ 6 milliards d’euros d’EBITDA) ; (ii) Consumer Health (environ 1,5 milliard d’euros d’EBITDA), et (iii) Crop Science (environ 6,5 milliards d’euros d’EBITDA). L’entreprise a acquis Monsanto en 2018 pour 54 milliards d’euros et a depuis été en proie à plusieurs procès liés au produit herbicide Roundup de Monsanto causant le cancer.

Commentaire d’activiste : Inclusive Capital Partners est une société d’investissement basée à San Francisco qui se concentre sur l’augmentation de la valeur actionnariale et la promotion de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Il a été formé en 2020 par le fondateur de ValueAct, Jeff Ubben, pour tirer parti du capitalisme et de la gouvernance dans la poursuite d’une planète saine et de la santé de ses habitants. En tant qu’investisseur ESG actif (« AESG ») pionnier, Inclusive recherche une valeur actionnariale à long terme grâce à un partenariat actif avec des entreprises dont les activités principales apportent des solutions à cette poursuite. Leur objectif principal est la création de valeur environnementale et sociale, qui crée de la valeur pour les actionnaires.

En tant qu’investisseur axé sur l’impact, les sociétés du portefeuille d’Inclusive ont toujours le double mandat d’être une proposition de valeur convaincante et de générer un impact positif mesurable sur l’environnement et la société. La thèse du cabinet chez Bayer n’est pas différente. Inclusive estime que Bayer, en tant que leader de l’industrie agroalimentaire mondiale, est bien placée pour développer et faire proliférer une technologie qui relève le défi de l’humanité consistant à stimuler l’approvisionnement alimentaire dans le sillage de l’augmentation de la demande mondiale tout en réduisant l’impact environnemental.

L’agriculture est un important contributeur aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. La division agronomique de Bayer représente environ 25 % de l’agriculture mondiale. Bayer a fait du bon travail dans le cadre de son objectif fondamental d’augmentation des rendements des cultures et de la productivité agricole en utilisant des technologies et des développements innovants dans le domaine de la science des cultures qui offrent également un impact environnemental positif substantiel. Par exemple, leur maïs de petite taille ajoute 15 % de productivité en plus tout en retenant plus de carbone dans le sol et en produisant moins de déchets que les variétés de maïs de grande taille standard qui sont plus facilement renversées par le vent. En outre, les semences de riz sec ont le potentiel d’augmenter le rendement par acre et produisent moins d’émissions de méthane que le riz humide. De plus, Bayer s’efforce de faire progresser les cultures génétiquement modifiées à l’aide de la technologie CRISPR, qui, selon Inclusive, sera plus acceptée et plus rapide à commercialiser que les cultures génétiquement modifiées. Les cultures émergentes, y compris celles qui sont génétiquement modifiées, devraient offrir une myriade d’avantages, tels que l’amélioration des rendements, diminuant ainsi la demande de terres agricoles et la déforestation et réduisant la dépendance aux pesticides et aux engrais. En fin de compte, ces cultures se traduisent par une sécurité alimentaire accrue et des rendements de denrées de base comme le maïs, le blé, le riz et le soja.

Inclusive met en évidence la position de Bayer dans le domaine de la science des cultures, illustrée par la taille de l’entreprise, ses talents, ses flux de trésorerie importants et son budget de R&D de 2 milliards de dollars. Tout cela peut être utilisé pour acquérir, développer et mettre à l’échelle des technologies émergentes susceptibles de modifier les systèmes. L’accent mis par Inclusive sur l’impact à grande échelle est la raison pour laquelle l’entreprise considère l’approche ESG conventionnelle consistant à “rejeter et remplacer” les titulaires imparfaits comme insuffisante pour relever les défis mondiaux.

Souvent inclusif investit dans des entreprises où les améliorations ESG génèrent de la valeur pour les actionnaires. Dans ce cas, c’est presque le contraire : créer de la valeur pour les actionnaires sous la forme d’un cours de bourse plus élevé et d’un coût du capital plus faible permettra à Bayer de financer des opportunités ESG supplémentaires qui augmenteront également le rendement et la rentabilité des cultures.

Il existe plusieurs manières de créer cette valeur actionnariale. Premièrement, le conseil d’administration devrait explorer la déconglomération, principalement en scindant Monsanto, ce qui ouvrirait la voie à la vente d’au moins l’activité Consumer Health. Bayer se négocie actuellement à environ 7 fois ses bénéfices, tandis que son homologue spécialisé dans la science des cultures, Corteva, se négocie à près de 20 fois ses bénéfices. Si Monsanto obtenait un multiple de 20x en pure play, même après déduction de 10 milliards de dollars de responsabilité civile, cela vaudrait la totalité de la capitalisation boursière de Bayer aujourd’hui. Deuxièmement, la société pourrait régler ce litige lié au Roundup avec un règlement global. Entre août 2018 et mai 2019, Bayer a perdu trois procès. Cela a entraîné environ 11 milliards de dollars en règlements. Cependant, la société a remporté ses six derniers procès, ce qui devrait faciliter le règlement du reste. Même un règlement mondial de 10 milliards de dollars profiterait probablement au cours de l’action car il supprimerait une tonne d’incertitude et ferait de Bayer une action achetable pour de nombreux investisseurs qui n’y toucheraient pas pour le moment. Troisièmement, Inclusive cherche à recruter un nouveau PDG dès sa prochaine assemblée annuelle au printemps de cette année. Werner Baumann est CEO depuis 2016. En Septembre 2020, la société a prolongé son contrat jusqu’à fin avril 2024. Baumann a joué un rôle déterminant dans l’acquisition de Monsanto et est probablement la dernière personne qui soutiendrait désormais sa scission et le règlement de ses créances. Cela doit être fait par un nouveau PDG qui ne détient aucune propriété sur l’accord avec Monsanto.

Inclusive est un investisseur amical qui est souvent invité dans les conseils d’administration et les règles par le pouvoir de la persuasion. Nous nous attendons à ce que cette situation ne soit pas différente, d’autant plus que l’entreprise reçoit probablement beaucoup de soutien d’autres actionnaires qui ont manifesté leur mécontentement pendant de nombreuses années. En 2019, Baumann a perdu un vote de défiance lors de l’assemblée annuelle de l’entreprise, 55,5 % des investisseurs ayant voté contre la ratification des actions de la haute direction. En mars 2022, Temasek Holdings (actionnaire à 3% à l’époque) a appelé au remplacement de Baumann au poste de PDG. En avril 2022, les actionnaires ont voté contre un plan de rémunération des dirigeants.

Jeff Ubben a toujours aimé les entreprises qui étaient mal comprises par le marché, et il en a une autre ici. En raison du litige Monsanto, Bayer est perçu comme un mauvais acteur et est quelque peu ininvestissable pour beaucoup. La scission de Monsanto et le règlement du litige devraient éliminer cette stigmatisation. Se concentrer sur les innovations ESG qui augmentent le rendement et l’efficacité des cultures changera l’image de l’entreprise en une image d’impact et de valeur. Il s’agit d’un excellent exemple de la manière dont Inclusive utilise activement et qualitativement la création de valeur ESG et activiste au profit des actionnaires.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.