Inclusive Capital détecte de multiples opportunités de hausse avec une concentration ESG active chez Verra

Commentaire d’activiste : Inclusive Capital Partners est une société d’investissement basée à San Francisco qui se concentre sur l’augmentation de la valeur actionnariale et la promotion de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Il a été formé en 2020 par le fondateur de ValueAct, Jeff Ubben, pour tirer parti du capitalisme et de la gouvernance dans la poursuite d’une planète saine et de la santé de ses habitants. En tant que pionnier ESG actif ( « AESG™ »), Inclusive recherche une valeur actionnariale à long terme par le biais de partenariats actifs avec des entreprises dont les activités principales apportent des solutions à cette poursuite. Inclusive est un fonds axé sur les rendements et axé sur l’investissement environnemental et social. L’entreprise se concentre principalement sur la création de valeur environnementale et sociale, qui à son tour crée de la valeur pour les actionnaires. Inclusive est tellement axée sur la valeur environnementale qu’elle a créé une nouvelle mesure pour filtrer et évaluer les entreprises : la valeur de l’entreprise par rapport aux émissions de carbone réduites.

Verra Mobility opère à travers deux segments : (i) Services commerciaux (« CS ») et (ii) Solutions gouvernementales (« GS »). L’activité CS a transformé ce qui était un casse-tête majeur et des coûts administratifs importants pour les sociétés de location de voitures en un flux de revenus auxiliaire à 100 % de marge. L’entreprise prend une part des frais de service quotidiens et une partie du péage. La société entretient des relations avec les autorités de péage dans tout le pays, traite 250 millions de transactions par an et est vraiment le seul fournisseur national de gestion de péage à travers le pays. L’activité GS génère des revenus pour les gouvernements locaux et les aide à renforcer leurs mandats de sécurité routière et à identifier les zones à problèmes.

Le segment CS représente environ 60 % des revenus de l’entreprise et présente des marges d’EBITDA de 63 % au niveau du segment et le segment GS représente environ 40 % des revenus de l’entreprise avec des marges d’EBITDA de 40 % au niveau du segment. Les deux entreprises sont n ° 1 en part de marché, l’activité CS couvrant 95% des routes à péage américaines et l’activité GS détenant 70% de part de marché aux États-Unis. Cela se traduit par une activité à marge très élevée avec des investissements de maintenance de seulement 6 % du chiffre d’affaires et un retour sur capital investi d’environ 50 %.

Malgré tout cela, la société est sous-évaluée car les investisseurs ne lui accordent pas de crédit pour la reprise de Covid, même si le segment CS représente 98% des revenus de 2019 et que le segment GS a dépassé les revenus de 2019. De plus, de 2015 à 2019, il a augmenté son EBITDA de 19 % par an et devrait augmenter son EBITDA de plus de 25 % par an en 2021 et 2022. Cela se traduira par un flux de trésorerie généré en interne de 500 millions de dollars qui pourra être utilisé stratégiquement ou pour rachats d’actions représentant environ 20 % de sa capitalisation boursière actuelle.

De plus, il pourrait y avoir des avantages futurs dans trois domaines. Premièrement, l’entreprise pourrait avoir une énorme opportunité de reproduire ce qu’elle a actuellement aux États-Unis en Europe. L’Europe a encore plus de péages. Si l’entreprise pouvait trouver un moyen de gérer les péages pour les branches européennes des agences de location de voitures américaines, il pourrait y avoir une opportunité de marché de 300 à 350 millions de dollars, contre 230 millions de dollars de revenus générés par CS aux États-Unis en 2019. , il existe des opportunités intéressantes pour les fusions et acquisitions stratégiques. La direction de l’entreprise a montré qu’elle pouvait être disciplinée en matière d’acquisitions. Le acquisition la plus récente, Redflex, est en cours d’intégration complète. Troisièmement, il existe des opportunités d’allocation de capital, la société ayant déjà annoncé un Plan de rachat d’actions de 100 millions de dollars.

Comme il est de coutume avec les investissements inclusifs, il existe également une composante ESG très forte dans cette activité. Au sein de CS, la société permet une plus grande diversité dans le financement des infrastructures. La plupart des coûts d’infrastructure sont actuellement financés par les taxes sur l’essence. Cependant, avec les voitures de plus en plus économes en carburant et l’essor des véhicules électriques, les dépenses en essence sont en baisse séculaire, ce qui est bon pour l’environnement. Une augmentation du montant des péages perçus compensera cette baisse au profit de l’environnement tout en augmentant les revenus CS de VRRM.

Dans le segment GS, les avantages ESG sont beaucoup plus clairs. Les accidents de la circulation automobile sont la troisième cause de décès aux États-Unis chez les personnes âgées de 1 à 44 ans, après les surdoses de drogue et les suicides. En 2019, les accidents de véhicules à moteur représentaient 36 000 décès aux États-Unis et les accidents liés à la vitesse et aux intersections représentaient 55% de ces décès. L’activité GS cible directement ce problème. L’Insurance Institute for Highway Safety a constaté que les radars aux feux rouges réduisaient le nombre de décès sur la route de 21 % aux États-Unis et que les radars réduisaient le nombre de décès sur la route jusqu’à 39 %. Plus la pénétration de l’activité GS est élevée, plus l’activité devient rentable, mais tout aussi clair, plus de vies sont sauvées sur les routes américaines chaque année.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.