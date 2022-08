Inclusion Pride Week pour briller à Vernon

La communauté est sur le point de montrer ses vraies couleurs.

Vernon organise sa toute première semaine de la fierté avec une semaine complète d’événements, notamment le lever du drapeau dans les salles municipales de Vernon et de Coldstream, des spectacles de dragsters, des séances de conférenciers en soirée, des films et une marche du 8 au 14 août.

“Après l’isolement de COVID, il est plus important que jamais d’embrasser la communauté dans toute sa diversité et de soutenir l’inclusion”, a déclaré Dawn Tucker, membre du comité Vernon Pride. « Avoir une Vernon Pride montre visiblement aux jeunes et au reste de la communauté 2SLGBTQIA+ que non seulement nous sommes les bienvenus, mais que nous sommes soutenus les uns par les autres et par l’ensemble de la communauté. C’est un moment merveilleux pour les résidents de Vernon de montrer leur soutien aux membres de la communauté 2SLGBTQIA+.

Les membres du comité espèrent que ce n’est que le début de Vernon Pride, qui culminera en un événement annuel. De nombreux événements sont ouverts à tous les âges, pour une liste complète, visitez la page Facebook Vernon Pride @vernonprideweek.

La semaine commence par une levée de drapeau à l’hôtel de ville de Vernon à 13 h lundi, répétée dans le district de Coldstream à 14 h, suivie d’une rencontre pour tous les âges à 18 h au Furhouse Textiles Workshop avec une soirée de compréhension.

Hedwig and the Angry Inch prend le grand écran au Vernon Towne Cinema mardi à 19h15

L’heure du conte sur le thème de la fierté a lieu le mercredi, à 10 h 30, à la boutique pour enfants Little Plum. Un panel communautaire sur la compréhension du langage LGBTQ2s +, l’alliance en tant que parent + professionnel, les pratiques sûres pour l’expression de genre se tiendra à Furhouse à 18 h, le 10 août.

Pearl of Pride: un dragshow pour tous les âges avec Ella Lamoureaux et Wanda Lust se déroule le jeudi 11 août, 19 h

Le vendredi comprend un Crafternoon pour tous les âges avec Pride Headgear à Furhouse de 13 h à 16 h, suivi de Queering Clothes Fix-It-Friday, à 18 h.

Un samedi bien rempli commence par une marche des fiertés vers le Rainbow Crosswalk, de 10 h à 10 h 30, animée par le grand maréchal de la fierté. Suivra Ella’s Drag Brunch, animé par Ella Lamoureux, Rebellious Unicorns et Martens Brewing, à 11 h 30 (événement payant).

Tout au long de la journée, le Pride Plaza Extravaganza a lieu, de 11 h à 16 h 30 sur la 30e avenue au Plaza. Ce rassemblement familial gratuit propose des stations d’artisanat, de la musique live, des vendeurs, de la peinture faciale, etc. La journée se termine par la soirée dansante Fruitcake 2SLGTBQ et des spectacles de dragsters, à partir de 19 h, animés par Rebellious Unicorns et Funhouse (billets via rebelliousunicorns.com).

Une matinée du dimanche très gay et des cérémonies de clôture clôturent la semaine du 14 août à 14 h au Towne Cinema.

Semaine de la fiertéVernon