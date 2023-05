Inclus Health, partenaire de DispatchHealth pour offrir des soins virtuels à domicile

Entreprise de soins virtuels basée en Californie Include Health s’associe au fournisseur de soins à domicile DispatchHealth, basé à Denver, pour ajouter un modèle de soins virtuels à domicile à ses offres.

Inclus Santé offre des prestations de soins de santé et des services de navigation d’assurance ainsi que des soins primaires virtuels, la santé comportementale, des soins spécialisés et des rendez-vous de soins urgents 24h/24 et 7j/7.

DispatchHealth permet aux patients de demander une visite médicale d’urgence à domicile par téléphone ou via l’application ou le site Web de l’entreprise. Un clinicien doit alors arriver au domicile du patient dans les deux heures. La société envoie deux professionnels de la santé à chaque visite, généralement un assistant médical ou une infirmière praticienne et un technicien médical DispatchHealth.

Grâce à ce partenariat, les entreprises compléteront les soins en ligne par un soutien clinique à domicile à la demande, traitant les blessures, les maladies et les affections courantes et complexes.

Les cliniciens de soins primaires d’Inclus Health pourront travailler avec les infirmières praticiennes, les techniciens médicaux d’urgence et les assistants médicaux de DispatchHealth. Les services à domicile comprendront également des services de diagnostic, pharmaceutiques et de laboratoire. Les entreprises affirment que l’offre réduira les visites inutiles aux urgences.

« Relier les premiers soins virtuels à un réseau d’experts capables d’apporter des services médicaux d’urgence à domicile consiste à répondre d’abord aux préférences et aux besoins des personnes, tout en permettant de mieux gérer le parcours et le coût des soins de santé en général », a déclaré le Dr Ami Parekh, directeur de la santé de Inclus Santé, a déclaré dans un communiqué. « Travailler avec DispatchHealth est une extension incroyable de notre service, qui éliminera les frictions, les déplacements et le stress associés à la visite d’une salle d’urgence ou d’un centre de soins d’urgence aux ressources limitées et permettra à nos membres d’être traités et de se rétablir dans un cadre souvent préféré – la maison. »

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, Include Health a été acquis par Grand Rounds Health et Doctor On Demand, ce qui a permis d’ajouter les services de navigation de soins LGBTQ+ d’Inclus Health à la plateforme de soins virtuels de Grand Rounds.

L’année dernière, la société basée en Californie était l’une des nombreuses sociétés qui ont annoncé licenciements. Le fournisseur de soins virtuels a licencié moins de 6 % de ses effectifs dans le cadre d’une restructuration d’entreprise.

DispatchHealth a levé 330 millions de dollars de financement en novembre, portant sa levée totale à plus de 700 millions de dollars. La ronde est intervenue un an seulement après avoir obtenu 200 millions de dollars en financement de série D.

L’entreprise a également établi plusieurs partenariats l’année dernière. En décembre, Bouclier bleu de Californie a annoncé que ses membres vivant dans le sud de la Californie auraient accès aux soins à domicile grâce à une collaboration avec DispatchHealth et Oklahoma’s Système de santé Saint François relayé, il s’associerait à DispatchHealth pour offrir des services de soins à domicile dans la région de Tulsa.

Système de santé de la clinique Marshfieldun grand système de soins de santé rural, a également annoncé un partenariat avec DispatchHealth pour offrir des soins aigus à domicile dans le Wisconsin.