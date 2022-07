Inclus Health et Pear Therapeutics annoncent des licenciements

Entreprise de soins virtuels Le fabricant de produits thérapeutiques numériques de santé et de prescription Pear Therapeutics a licencié des employés cette semaine, la dernière d’une série de suppressions d’emplois dans le domaine de la santé numérique.

Signalé pour la première fois par Santé féroceInclus a réduit ses effectifs de moins de 6% dans le cadre d’une restructuration d’entreprise. La société de soins virtuels a déclaré que les équipes de soutien aux membres continuaient de croître.

“Nous investissons activement dans nos équipes cliniques et de soins aux membres et les développons pour garantir la meilleure expérience possible à nos membres”, a écrit un porte-parole de l’entreprise à MobiHealthActualités.

“…Ce fut une décision très difficile car elle affecte des membres d’équipe précieux et talentueux. Nos décisions sur la façon de structurer et de doter nos équipes sont guidées par nos engagements envers nos membres, nos clients et nos partenaires, et notre mission d’élever le niveau de soins de santé pour tous.”

Dans un dépôt auprès de la SEC première repéré par Appareil de massePear a indiqué avoir licencié environ 25 employés, soit environ 9 % de ses effectifs à temps plein.

La société de thérapie numérique a déclaré qu’elle restructurait ses opérations pour réduire son objectif commercial à court terme et réduire ses effectifs en raison de l’environnement économique plus large. Pear a noté que la réduction réduira les dépenses d’exploitation de 28 millions de dollars au cours des 18 prochains mois, prolongeant ainsi sa piste de trésorerie.

“La restructuration de l’entreprise comprend des réductions de coûts externes et internes dans presque tous les domaines de l’entreprise”, a écrit le directeur financier et directeur de l’exploitation Christopher DT Guiffre dans le dossier. “La société a concentré ses réductions de coûts sur les candidats du pipeline, les programmes de découverte, le développement commercial et la double plate-forme de la société afin de prioriser certains de ses efforts commerciaux.”

LA GRANDE TENDANCE

La santé incluse a été formée grâce à la fusion du fournisseur de télésanté Doctor on Demand et de la plateforme de navigation clinique Grand Rounds Health. L’entreprise combinée a annoncé son intention d’acquérir Include Health, une plate-forme de conciergerie de santé pour la communauté LGBTQ +, peu de temps après la conclusion de l’accord en 2021. La société officiellement renommé en tant que santé incluse à la fin de l’année dernière.

Pear propose des thérapies numériques sur ordonnance approuvées par la FDA pour insomnie chronique, trouble lié à l’utilisation d’opioïdes et trouble lié à l’utilisation de substances. Elle a fait son entrée sur les marchés publics en décembre après avoir fusionné avec une société d’acquisition à vocation spéciale.

Poire a déclaré des revenus de 2,7 millions de dollars au cours de son premier trimestre, contre 376 000 $ au premier trimestre de 2021 et 1,3 million de dollars au quatrième trimestre. Il a affiché une perte nette de 23,86 millions de dollars.

Pendant ce temps, Pear et Include ne sont que les dernières entreprises de santé numérique et de technologie de la santé à annoncer des licenciements. La Globe de Boston signalé le tracker de fitness portable WHOOP a récemment réduit de 15% ses effectifs. La société avait annoncé une augmentation de 200 millions de dollars en série F en août 2021.

Les affaires new-yorkaises de Crain La semaine dernière, la pharmacie numérique rapportée Capsule poursuit également des licenciements. Parmi les autres entreprises de l’espace qui ont annoncé des coupes cet été, citons la société d’automatisation Olive, la startup de paiement Cedar, la société de soins virtuels directs aux consommateurs Ro, la société de diagnostic à domicile Cue Health et le fournisseur de soins hybrides Carbon Health.