Inclure une adhésion à une chambre dans votre budget marketing – Shaw Local

La fin de l’année approche à grands pas, il est maintenant temps de commencer à planifier votre budget marketing pour 2023.

Et une partie de cela devrait inclure l’investissement dans une adhésion à la chambre de commerce de la région d’Oswego.

Pourquoi? Entièrement centrée sur la région d’Oswego, la Chambre peut vous mettre en contact avec les personnes, les événements et les informations qui font de la communauté un lieu enrichissant pour offrir votre produit ou service.

Par exemple, recherchez-vous des opportunités publicitaires supplémentaires ? Votre adhésion vous donne droit à une inscription gratuite dans le guide des visiteurs de la communauté, une ressource distribuée par la chambre de commerce de la région d’Oswego. Des exemplaires sont disponibles dans plusieurs entreprises de la communauté, au bureau du village, au bureau de la chambre et sont livrés à toutes les entreprises d’Oswego chaque année.

Chaque printemps, l’exposition Hometown, parrainée par la Chambre, offre aux membres l’occasion de se présenter à l’ensemble de la communauté. Donnez vie au nom et au logo de votre entreprise en mettant votre visage et vos capacités devant vos clients potentiels.

La Chambre de commerce de la région d’Oswego est également un ambassadeur des médias sociaux pour ses membres en republiant les événements des membres, les offres d’emploi et les promotions sur la page Facebook de la Chambre, et utilise son site Web, Twitter, Instagram et LinkedIn pour aider à accroître la sensibilisation des membres.

Un autre avantage à rejoindre? Les consommateurs sont plus susceptibles d’acheter auprès des membres de la Chambre.

Si vous recherchez un gain de visibilité, envisagez de commercialiser votre entreprise via la Chambre.

Chambre de commerce d’Oswego : 73 W Van Buren Street : Oswego, IL 60543 : 630.554.3505 http://www.oswegochamber.org/