Incluez la propriété d’entreprise dans votre plan successoral

Ce sont les meilleures villes de chaque État pour démarrer une nouvelle entreprise

Principales conclusions

L’entrepreneuriat a tendance à mieux s’en sortir dans les villes : En 2022, environ 1,5 % des Américains, soit 15 personnes sur 1 000, ont soumis une nouvelle demande d’entreprise. Bien que cela marque un engagement notable dans les activités entrepreneuriales, les applications commerciales aux États-Unis ont diminué de 6,2 % entre 2021 et 2022. Cependant, les villes s’en sortent un peu mieux, où la baisse moyenne des applications professionnelles au cours de la même période était de 5,8 %, et le nombre d’applications commerciales par habitant a dépassé la moyenne nationale, s’établissant à 1,7 %, soit 17 personnes sur 1 000.

La croissance démographique et les nouvelles applications métiers sont positivement corrélées : Sans surprise, une analyse de toutes les villes des États-Unis comptant plus de 50 000 habitants a révélé une légère corrélation positive entre la croissance démographique de 2021 à 2022 et la croissance des demandes commerciales déposées au cours de la même période, le r de Pearson = 0,29. En d’autres termes, les villes connaissant une croissance démographique ont également vu une augmentation des nouvelles applications métiers au cours de la même période. Il est toutefois important de noter que cette corrélation n’illustre pas nécessairement une relation directe de cause à effet, et que des recherches plus approfondies pourraient être nécessaires pour délimiter les dynamiques nuancées en jeu.

Plus d’applications métiers, moins de chômage : Les analystes de Swyft Filings ont découvert une légère corrélation négative entre les demandes commerciales par habitant en 2022 et le taux de chômage en 2023, R de Pearson = -0,23. Bien que le lien de causalité ne puisse être établi à partir d’une seule corrélation, cette statistique suggère que les villes avec une densité de demandes d’affaires déposées supérieure à la moyenne en 2022 ont tendance à connaître des taux de chômage inférieurs à la moyenne l’année suivante.

La meilleure ville de chaque État pour démarrer une entreprise

Alabama : Décatur

Alaska : Anchorage

Arizona : ville de Lake Havasu

Arkansas : Conway

Californie : Visalia

Colorado : Grand Junction

Connecticut : Hartford

Delaware : Wilmington

Floride : Cape Coral

Géorgie : Marietta

Idaho : chutes jumelles

Illinois : Bloomington

Indiana : Fort-Wayne

Iowa : Dubuque

Kansas : Topeka

Kentucky : Bowling Green

Louisiane : Lafayette

Maine : Portland

Maryland : Frederick

Massachusetts : Worcester

Michigan : Grand Rapids

Minnesota : Rochester

Mississippi : Jackson

Missouri : Colombie

Montana : Facturation

Nebraska : Lincoln

Nevada : nord de Las Vegas

New Hampshire : Nashua

New Jersey : Vineland

Nouveau-Mexique : Albuquerque

New York : Schenectady

Caroline du Nord : Wilmington

Dakota du Nord : Fargo

Ohio : Tolède

Oklahoma : Lawton

Oregon : Courbure

Pennsylvanie : Érié

Rhode Island : Warwick

Caroline du Sud : Charleston

Dakota du Sud : Rapid City

Tennessee : Murfreesboro

Texas : Nouveaux Braunfels

Utah : Provo

Virginie : Newport News

Washington : vallée de Spokane

Wisconsin : Oshkosh

Wyoming : Cheyenne

Méthodologie

Pour identifier la meilleure ville de chaque État où démarrer une entreprise, l’équipe de données et de recherche de Swyft Filings a classé les villes de 50 000 habitants ou plus selon six dimensions clés : les nouvelles applications commerciales, le coût des affaires, la productivité de la main-d’œuvre, les taux de chômage. , les taux de criminalité et la croissance démographique. Vous trouverez ci-dessous une répartition en pourcentage de la façon dont les données de chaque catégorie ont été prises en compte dans le système de notation.

Nouvelles applications métiers : 30%

Les nouvelles applications commerciales, tant par habitant que par leur évolution d’une année sur l’autre, fournissent un aperçu clair du climat entrepreneurial d’une ville. Un volume élevé suggère un environnement prospère qui favorise de nouvelles initiatives commerciales.

Coût de faire des affaires : 15%

La proportion des dépenses des ménages par rapport au revenu est un indicateur direct de la capacité financière de démarrer et de maintenir une entreprise. Les villes où les coûts d’exploitation sont inférieurs peuvent être plus attractives pour les nouveaux propriétaires d’entreprises. Non seulement ils présentent moins de barrières financières à l’entrée, mais à long terme, les entreprises peuvent avoir plus de facilité à couvrir leurs coûts d’exploitation, à réinvestir dans la croissance et à résister aux ralentissements financiers.

Productivité de la main d’œuvre : 15 %

Le salaire hebdomadaire moyen a été utilisé comme référence pour évaluer la productivité et l’efficacité de la main-d’œuvre locale. Une main-d’œuvre bien rémunérée indique généralement un bassin de professionnels talentueux, ce qui est crucial pour la croissance de toute nouvelle entreprise.

Taux de chômage : 10%

Le taux de chômage actuel et l’évolution du chômage d’une année sur l’autre ont été utilisés pour évaluer la santé économique globale des villes. De faibles taux de chômage suggèrent une économie robuste et peuvent également signifier un marché du travail compétitif, ce qui est vital pour les entreprises à la recherche de talents.

Taux de criminalité : 15 %

La sécurité est primordiale pour toute nouvelle entreprise, et le taux de criminalité local est un facteur déterminant de la convivialité globale d’une ville pour les affaires. Les villes où le taux de criminalité est plus faible offrent un environnement plus sécurisé aux entreprises, aux employés et aux clients.

Croissance démographique : 15%

Le taux de croissance annuel de la population d’une ville reflète son attrait et la taille potentielle de son marché. Une tendance à la hausse indique une communauté dynamique et une augmentation potentielle de la clientèle, ce qui en fait un endroit attrayant pour les nouvelles entreprises.

Remarque : Le Vermont et la Virginie occidentale ont été exclus de l’analyse en raison de données insuffisantes.

Cette histoire a été produit par Dépôts Swyft et révisé et distribué par Stacker Media.