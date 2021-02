Donald Trump a été qualifié d ‘«incitateur en chef» au premier jour des arguments démocrates dans le procès de destitution de l’ancien président américain, dans lequel des séquences vidéo déchirantes montraient à quel point les émeutiers du 6 janvier étaient proches des législateurs américains.

Mercredi soir, dans la salle du Sénat, les démocrates ont diffusé une vidéo de ses rassemblements et d’autres remarques aux partisans, ainsi que des diapositives des tweets de Trump contestant les élections et faisant la promotion du rassemblement à Washington, qu’il a promis d’être «sauvage».

Les responsables de la mise en accusation ont jugé la rhétorique de Trump, des mois qu’il a passés à jeter les bases pour contester les résultats des élections au discours qu’il a prononcé devant la Maison Blanche, incitant ses partisans à «se battre» avant qu’ils ne prennent d’assaut le Capitole.

«Il a vraiment fait croire à sa base que la seule façon de perdre était de truquer les élections», a déclaré le démocrate Joaquin Castro, l’un des procureurs.

Trump, ont soutenu les responsables de la mise en accusation de la Chambre, a poussé ses partisans dans une frénésie avec le «grand mensonge» selon lequel leurs votes avaient été volés, et les a exhortés à se battre.

«Cette attaque n’aurait jamais eu lieu sans Donald Trump», a déclaré Madeleine Dean. «Et ainsi ils sont venus, drapés du drapeau de Trump, et ont utilisé notre drapeau, le drapeau américain, pour frapper et matraquer.

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors de l’élection, comme l’ont confirmé les responsables électoraux de tout le pays et l’ancien procureur général William Barr. Des dizaines de contestations judiciaires de l’élection lancées par Trump et ses alliés ont été rejetées.

Trump a « mis une cible » sur leur dos

Présentant des images du siège, Stacey Plaskett a déclaré que Trump avait «mis une cible» sur le dos du vice-président de l’époque Mike Pence et de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, qui dirigeaient la certification de la victoire électorale du président Joe Biden. «Sa foule a fait irruption dans le Capitole pour les traquer», a déclaré Plaskett.

Les démocrates ont montré des images de sécurité inédites à l’intérieur du Capitole qui montraient le déroulement de l’attaque, avec des émeutiers se frayant un chemin dans le bâtiment, et un son de policiers en détresse essayant en vain de les empêcher d’entrer.

La présentation a également montré les moments périlleux où les législateurs et autres, y compris le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et Pence, ont été précipités en sécurité; images de caméra corporelle d’un officier battu; les bruits de craquement, de bris de verre; cris profanes et menaces violentes; et des cris alors que les émeutiers affluaient dans le bâtiment, certains portant des boucliers anti-émeute et des armes.

Les démocrates ont averti que de nombreuses scènes seraient difficiles à regarder, notamment les cris horribles d’un officier écrasé dans une porte et la vidéo de l’un des émeutiers, Ashli ​​Babbitt, abattu par la police du Capitole américaine.

Jamais également vu: des images de l’officier de police du Capitole Eugene Goodman, qui a déjà été salué comme un héros, avertissant le républicain Mitt Romney que la foule se dirigeait vers lui. Romney se retourna et se précipita dans l’autre sens.

« Je ne savais pas que c’était l’agent Goodman », a déclaré Romney aux journalistes après l’avoir vu. « J’ai hâte de le remercier la prochaine fois que je le verrai. »

Goodman a également dirigé la foule loin de la salle du Sénat et vers d’autres officiers.

La vie de Pence en danger

Les démocrates ont expliqué en détail comment la vie de l’ancien vice-président Mike Pence avait été mise en danger physique et l’ont salué comme un «patriote» pour avoir défié la campagne de pression de Trump pour renverser les résultats des élections.

«Le vice-président Pence a eu le courage de s’opposer au président, de dire la vérité au public américain et de faire respecter notre Constitution. C’est du patriotisme », a déclaré Plaskett, dont la présentation comprenait des images inédites de Pence et de sa famille évacués de la chambre du Sénat alors que les émeutiers se propageaient dans le Capitole.

D’autres images ont montré les émeutiers scandant «Accrochez Mike Pence» avec d’autres à sa recherche. À un moment donné, a déclaré Plaskett, les émeutiers se trouvaient à moins de 100 pieds de l’endroit où Pence se réfugiait avec sa famille.

«Ils parlaient d’assassiner le vice-président des États-Unis», a-t-elle déclaré.