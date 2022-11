Incité par la fusillade de Highland Park, la police d’État modifie ses politiques sur les saisies d’armes à feu – Shaw Local

Deux politiques d’État conçues pour garder les armes à feu hors de portée de ceux qui représentent une menace importante ont été renforcées à la suite de la fusillade de masse du 4 juillet à Highland Park, a déclaré la police de l’État de l’Illinois.

Les changements affectent à la fois les rapports de “danger clair et actuel”, qui pourraient conduire la police d’État à révoquer la carte d’identité des propriétaires d’armes à feu d’une personne, et les ordonnances d’interdiction d’armes à feu, par lesquelles un juge peut ordonner que les armes à feu d’une personne soient temporairement retirées.

Un rapport de danger clair et actuel a été déposé en 2019 contre l’homme de Highland Park accusé d’avoir perpétré la fusillade de masse. À l’époque, il était accusé d’avoir menacé de tuer des membres de sa famille et la police a saisi 16 couteaux et une épée à son domicile.

Cependant, le rapport ne l’a pas empêché d’obtenir plus tard une carte FOID et d’acheter des armes à feu. Les responsables ont déclaré que le rapport n’atteignait pas ce qui était alors le seuil légal pour déterminer qu’il constituait un danger clair et présent.

Les changements annoncés cette semaine élargissent la définition du danger clair et présent pour inclure “un comportement physique ou verbal, tel que des menaces, des actions ou d’autres comportements violents, suicidaires ou agressifs”, ont déclaré des responsables. De plus, les rapports qui ne répondent pas aux nouveaux critères de danger clair et actuel seront conservés pendant cinq ans.

“Lors de la détermination de l’émission ou de la révocation d’une carte FOID, il est impératif que le FAI dispose d’autant d’informations et de preuves que possible”, a déclaré lundi le directeur de la police d’État, Brendan F. Kelly. “Les mises à jour de cette règle administrative renforceront la capacité du FAI à garder les armes à feu hors de portée des individus dangereux.”

Le changement impliquant des ordonnances d’interdiction d’armes à feu – souvent appelé la loi du drapeau rouge – permet à la police de saisir des armes à feu si un juge détermine que le propriétaire “présente un danger immédiat et présent de se blesser ou de blesser quelqu’un d’autre”.

Les groupes de défense trouvés au cours des deux années suivant la promulgation de la loi sur le drapeau rouge en 2019, seulement 53 ordonnances d’interdiction d’armes à feu ont été déposées, près de la moitié dans le comté de DuPage.

En réponse, la police d’État a formé une commission de responsables de l’application des lois pour collaborer sur la manière de rendre les ordonnances d’interdiction d’armes à feu plus faciles à utiliser.

“Il est plus important que jamais de s’assurer que les informations circulent entre chaque agence”, a déclaré le procureur de l’État du comté de Lake, Eric Rinehart, qui a siégé à la commission. “Cela donne aux responsables de l’application des lois la discrétion dont ils ont besoin pour s’assurer que les armes à feu ne tombent pas entre les mains d’individus dangereux.”

Kelly a déclaré que le nouveau cadre pour les ordonnances d’interdiction des armes à feu est conforme à toutes les lois sur les armes à feu et respecte les droits constitutionnels et à une procédure régulière des individus.

Les deux changements de politique ont été officiellement adoptés lundi.

https://www.dailyherald.com/news/20221122/prompted-by-highland-park-shooting-state-police-change-policies-on-gun-seizures