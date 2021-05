Incitations au vaccin Covid-19: ce que font Amazon, Target, McDonald’s et d’autres entreprises

La campagne de vaccination américaine a perdu de son élan. Le nombre de doses administrées quotidiennement est en baisse, passant d’environ 3,3 millions en moyenne à la mi-avril à 1,8 million le 20 mai. Alors que 60 pour cent de la population adulte américaine a reçu au moins une dose, cela laisse encore des dizaines de millions de personnes qui n’ont pas de protection contre Covid-19.

Il n’y a pas une seule explication pour laquelle ces gens n’ont pas été vaccinés. Certains peuvent ne pas avoir facilement accès à un vaccin; d’autres pourraient simplement s’opposer à une photo en toutes circonstances.

Un obstacle en particulier se démarque, notamment pour les populations noires et hispaniques les plus durement touchées par le coronavirus: le travail. Selon une récente enquête de la Kaiser Family Foundation, une majorité d’adultes noirs et hispaniques non vaccinés ont déclaré s’inquiéter de l’absence de travail, et à des taux nettement plus élevés que leurs homologues blancs.

Mais ils peuvent être persuadés. Dans la même enquête, un nombre important de personnes non vaccinées ont déclaré qu’elles seraient prêtes à se faire vacciner si leur employeur leur accordait du temps libre pour le vaccin, si leur employeur offrait une prime en espèces ou si leur employeur mettait en place une clinique de vaccination sur place. . Les Américains hispaniques étaient particulièrement convaincants.

Cela m’a laissé me demander: que font réellement les entreprises pour encourager leurs employés à se faire vacciner contre Covid-19? Une grande attention a été accordée à la question de savoir si les entreprises peuvent légalement exiger de leurs travailleurs qu’ils obtiennent le vaccin, mais, dans la pratique, peu de grands employeurs semblent intéressés à le faire.

J’ai donc décidé de faire une enquête informelle auprès des plus grandes entreprises du pays. Certains commencent à être plus proactifs pour inciter leurs travailleurs à se faire vacciner, ai-je appris.

Le bâton semble être sorti. Mais les carottes peuvent aussi être utiles, comme le montre le sondage de la KFF. Les grandes entreprises commencent à les utiliser, mais pour le moment, elles sont loin d’être universelles.

Que font les plus grands employeurs américains pour encourager leurs travailleurs à se faire vacciner contre Covid-19?

Lorsque les vaccins sont devenus plus largement disponibles ce printemps, les entreprises ne semblaient initialement pas trop désireuses d’inciter les travailleurs à les obtenir, au-delà de la formation générale et de l’encouragement.

Une enquête menée par la Society for Human Resource Management fin janvier et début février a révélé que 88% des entreprises ne prévoyaient pas d’offrir à leurs travailleurs des incitations ou ne savaient pas si elles le feraient. Cela aurait pu refléter une période où l’approvisionnement en vaccins était encore rare et la politique des vaccins se sentait plus fragile.

«Ces gens sont pour la plupart prudents et ne veulent pas entrer dans la controverse lorsqu’ils ne sont pas obligés de le faire», m’a dit Gary Claxton, vice-président senior de KFF, par e-mail. «Jusqu’à très récemment, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement un avantage commercial de pouvoir dire que tous vos travailleurs ont été vaccinés et que beaucoup n’ont pas complètement rouvert.»

Mais cela a changé. Fin avril, 59% des entreprises interrogées par l’Arizona State University ont déclaré qu’elles encourageraient les employés à se faire vacciner. Les nouvelles directives du CDC selon lesquelles les personnes vaccinées peuvent généralement cesser de porter des masques qui devraient accélérer la réouverture pourraient encourager les entreprises à aller encore plus loin.

«Ce ne sera pas une solution unique. Cela dépendra de votre secteur d’activité, de la composition de votre [worker] population », m’a dit Magda Rusinowski, vice-présidente du Business Group on Health. «Je pense que les différentes formes d’incitations vont commencer à se développer.»

Pour avoir une meilleure idée de la situation sur le terrain, j’ai décidé de sonder 30 des plus grands employeurs des États-Unis, pour savoir ce qu’ils faisaient réellement pour encourager la vaccination. (Je n’ai pas reçu de réponse de tous, mais 18 ont répondu.)

Ce que j’ai appris, c’est que toutes ces grandes entreprises (UPS, Bank of America, Home Depot, PepsiCo et autres) tentent d’informer leurs travailleurs sur les vaccins et offrent des congés payés.

Mais les incitations plus agressives – les carottes plus juteuses – sont toujours l’exception. Une poignée d’entreprises, énumérées ci-dessous, ont déclaré offrir des avantages en plus des congés payés.

Pour être juste, le sondage de la KFF suggérerait que les congés payés sont la meilleure incitation. Pourtant, la même enquête montre que d’autres avantages pourraient être utiles dans cette situation «tous les mains sur le pont». Quelques grandes entreprises adoptaient des approches plus proactives pour encourager leurs travailleurs à se faire vacciner:

Amazon a mis en place des cliniques de vaccination sur place; les employés qui présentent une preuve de vaccination reçoivent une prime de 80 $ et les nouveaux employés reçoivent 100 $ s’ils sont vaccinés

Albertsons, la chaîne d’épicerie, verse 100 $ aux employés qui reçoivent le vaccin

Target propose à ses employés des trajets gratuits en Lyft (jusqu’à 15 $ aller simple) pour les rendez-vous pour les vaccins (Lyft et Uber sont sur le point de déployer des incitations similaires pour tous les utilisateurs)

Raytheon compte le vaccin Covid-19 dans le cadre de son programme de bien-être des employés, qui offre jusqu’à 200 $ de récompenses annuelles

Jabil, le géant des services de fabrication, propose des vaccins sur place à son siège de Saint-Pétersbourg

AT&T a mis en place 21 cliniques de vaccination sur place pour ses employés et les membres de leur famille

Kroger ne m’a pas répondu directement, mais ils ont été l’un des premiers à commencer à offrir des primes en espèces aux travailleurs qui reçoivent également le vaccin. Walmart fait de même.

Différentes entreprises auront des incitations différentes pour pousser leurs travailleurs à se faire vacciner. Les entreprises publiques comptant beaucoup de travailleurs horaires, celles qui pourraient être les plus sensibles à la fois au risque de Covid-19 et au temps manquant au travail, sont plus susceptibles d’être agressives, a déclaré Rusinowski. Cela suivrait ma propre enquête informelle – bien que McDonald’s n’ait mentionné aucun incitatif en dehors des congés payés dans sa réponse.

Cependant, d’autres entreprises ne ressentent pas autant de pression pour offrir des avantages pour le vaccin. Un porte-parole d’IBM a souligné les difficultés à suivre qui a reçu le vaccin et a noté que bon nombre de leurs sites ont pu rouvrir avec des précautions de sécurité avant que les vaccins ne soient généralisés.

Tout comme la vaccination est en fin de compte une décision personnelle, comme l’ont souligné plusieurs de ces entreprises dans leurs réponses, les entreprises prendront et auront le droit de prendre leurs propres décisions sur la difficulté à pousser leurs employés à se faire vacciner.

Mais à mesure que les taux de vaccination aux États-Unis ralentissent, les entreprises peuvent jouer un rôle central en persuadant leurs travailleurs du camp «attentiste» qui peuvent être motivés par des incitations. De plus en plus d’employeurs commencent à se mobiliser. La pression pour protéger leurs travailleurs – et ramener les affaires à la normale – a un effet.