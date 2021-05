Incidents impliquant des manifestants pro-Palestine faisant l’objet d’une enquête du LAPD

Les autorités de Los Angeles enquêtent sur deux incidents cette semaine en tant que possibles crimes de haine antisémites dans un contexte de tensions accrues entre les partisans d’Israël et les Palestiniens dans les grandes villes américaines.

Le département de police de Los Angeles a déclaré que les manifestants pro-palestiniens étaient devenus violents dans deux incidents distincts qui, selon eux, pourraient être liés. Lundi, selon la police, une caravane de véhicules a tenté de poursuivre un homme juif dans le quartier de Fairfax de la ville – une zone considérée comme le centre de la communauté juive de Los Angeles.

Images de l’incident montre deux véhicules roulant après un homme avec des gens dans les véhicules agitant des drapeaux palestiniens. La police a déclaré que l’homme juif s’était échappé sans blessure.

Le lendemain, une scène similaire a éclaté dans le quartier de Fairfax après qu’une caravane de véhicules agitant des drapeaux palestiniens ait défilé dans la zone et s’est arrêtée devant un restaurant, a déclaré Beatrice Girmala, chef adjointe du département de police de Los Angeles. Ceux qui se trouvaient dans les véhicules ont commencé à harceler les convives avant de sortir et une bagarre a éclaté, a déclaré Girmala.

Images de l’incident montre un groupe de personnes, la plupart en noir avec un masque facial, jetant des coups de poing près d’un restaurant. On voit un homme balancer un chandelier en or sur d’autres avant d’être jeté contre une voiture et battu par plusieurs.

Girmala a déclaré que l’incident avait fait plusieurs blessés.

Girmala a déclaré qu’il était possible que les deux incidents soient liés et que les autorités enquêtent et s’efforcent d’identifier et d’arrêter les personnes impliquées dans les deux incidents. Personne n’a encore été arrêté.

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur jeudi soir après que les deux parties ont convenu de mettre fin à une confrontation militaire de 11 jours qui a fait des centaines de morts et a déclenché l’alarme internationale.

Le développement fait suite à la pression croissante des États-Unis et de la communauté internationale sur Israël pour qu’il annule une opération militaire qui a frappé la bande de Gaza avec des frappes aériennes. Le Hamas a tiré des roquettes sans discernement sur des zones civiles en Israël. Au moins 230 Palestiniens, dont 65 enfants, ont été tués et 12 Israéliens, dont deux enfants.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré que s’il comprenait que c’était un moment difficile et que les passions sont vouées à s’exprimer vu la violence à l’étranger, ce n’est pas une excuse pour la violence ou le ciblage de personnes innocentes. Il a juré que les autorités trouveraient les responsables.

« Nous traduirons les gens en justice et cela enverra le message que ce genre de discrimination, ce genre d’attaques, ce fanatisme, ces images effrayantes ne seront pas tolérés à Los Angeles, et ne devraient être tolérés nulle part », a déclaré Garcetti lors d’un Conférence de presse du jeudi après-midi au cours de laquelle il a condamné, avec les leaders communautaires et religieux, les récents incidents de crimes de haine.

Le conseiller municipal Paul Koretz, dont le district comprend Fairfax, a déclaré qu’il était « indigné » et que la violence ne serait pas autorisée contre ses compatriotes juifs.

« Nous n’allons pas permettre à la violence au Moyen-Orient de se répandre dans les rues de Los Angeles », a-t-il déclaré. « Tout le monde a le droit d’exprimer son opinion, mais jamais par la violence. Les manifestants pro palestiniens ne peuvent pas être autorisés à attaquer violemment des gens au hasard dans la rue parce qu’ils ont l’air ou sont juifs. »

