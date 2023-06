Incident sur la plage de Bournemouth : que s’est-il passé ?

DEUX jeunes sont morts à la suite d’un incident au large de la plage de Bournemouth le 31 mai.

Il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur ce qui s’est passé ce jour fatidique alors que les enquêtes se poursuivent.

Des témoins ont décrit la panique et beaucoup d’agitation de la journée, un garçon de 17 ans et une fille de 12 ans sont morts sur la plage de Bournemouth Crédit : Ian Whittaker

Que sait-on de l’incident ?

Un garçon de 17 ans de Southampton et une fille de 12 ans du Buckinghamshire ont été transportés à l’hôpital à la suite de l’incident et sont malheureusement décédés plus tard.

Un homme d’une quarantaine d’années a été arrêté, soupçonné d’homicide involontaire.

La police du Dorset a déclaré que l’homme avait été vu près de l’eau où la tragédie s’était produite, mais a annoncé le jeudi 1er juin qu’il avait depuis été libéré sous enquête.

« Nous poursuivons notre enquête, qui en est encore à ses débuts, et demandons aux gens de ne pas spéculer sur les circonstances entourant l’incident, à la fois pour protéger nos enquêtes et par respect pour les familles des victimes », a déclaré le surintendant en chef Neil. Corrigan.

En incluant les deux décès, huit autres personnes ont été soignées sur les lieux pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Un bateau de croisière touristique, The Dorset Belle, a été saisi avec des officiers repérés à bord gardant le navire et effectuant des recherches.

Les officiers, cependant, ont rejeté les suggestions selon lesquelles il pourrait être impliqué dans la mort et les blessures des nageurs.

La police du Dorset a récemment déclaré qu’une « première enquête indique qu’il n’y a eu aucun contact physique entre un navire et des nageurs au moment de l’incident ».

Malgré le rejet initial de l’implication du bateau, une source policière a déclaré au Times : « Ce navire est sous un cordon de police. Personne n’est autorisé à bord ou à toucher le navire.

La gendarme en chef adjointe Rachel Farrell a déclaré: «Je voudrais sincèrement remercier les membres du public qui ont aidé les personnes en difficulté dans l’eau.

« Je suis également très reconnaissant envers les baigneurs plus larges qui se sont déplacés très rapidement de la plage et ont permis aux services d’urgence de faire leur travail ».

Qu’ont dit les témoins oculaires ?

Tom Saunders, un surfeur présent à l’époque, a décrit avoir entendu des sirènes se déclencher.

Il a déclaré que les autorités avaient alors fait « une annonce, puis la plage avait été dégagée de chaque côté ».

Il a ajouté: « Alors évidemment, je savais que quelque chose s’était passé. Nous avons entendu les hélicoptères arriver, nous savions donc que c’était sérieux.

« Ils ont dit qu’il y avait deux personnes portées disparues à ce moment-là, puis après environ une demi-heure, ils ont dit que tout le monde avait été retrouvé ».

Howard Cohen, un vacancier de Londres, a également été témoin de la journée et a déclaré avoir vu « beaucoup de remue-ménage, il y avait beaucoup d’ambulances, de policiers et de gens qui se précipitaient vers la plage ».

Il a poursuivi : « C’était affreux, les gens nettoyaient la plage. À l’époque, il y avait beaucoup de panique ».

La plage de Bournemouth est-elle sûre pour nager ?

Bournemouth est une destination balnéaire populaire qui a été étiquetée sans danger pour la baignade.

Cependant, comme pour la plupart des plages, les changements de mer et les marées sont connus pour frapper à tout moment, ce qui réduit la sécurité d’une personne.

Un examen officiel de la sécurité des plages de Bournemouth a été demandé par le député conservateur de Bournemouth East, Tobias Ellwood.

S’adressant à l’agence de presse PA, Ellwood a souligné l’importance de vérifier « si des mesures et des protocoles de sécurité doivent être mis à jour pour s’assurer que cela ne se reproduise pas à l’avenir ».

Il a ajouté: « J’encourage la police du Dorset à clarifier les circonstances générales de ce tragique accident afin d’éviter de nouvelles spéculations sauvages et de l’incertitude pour les parents qui pourraient être prudents à l’idée d’aller à n’importe quelle partie de la plage, ne sachant pas exactement ce qui s’est passé lors de ce terrible incident. »