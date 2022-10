Incident sur Coquihalla entre Merritt et Hope causant des retards et des détours – Kelowna Capital News

Un incident impliquant un véhicule sur l’autoroute 5 a eu des répercussions sur la circulation entre Merritt et Hope dans les deux sens.

Il y a un détour en vigueur pour le trafic en direction nord sur le Coquihalla, à partir de 17h30. le 14 octobre.

Le trafic en direction du sud est toujours en mouvement mais sujet à des arrêts intermittents.

Drive BC carte de l’incident

L’incident a un impact sur l’autoroute entre la sortie 183 : Othello Road et la sortie 286 : Merritt – 97C. Le lieu de l’incident est à environ six kilomètres au nord de Hope.

Il n’y a pas encore d’heure d’ouverture et l’incident est en cours d’évaluation, selon Drive BC.

⛔ FERMÉ #BCHwy5 – Incident de véhicule en direction nord sur la #Coquihalla à Mine Creek a FERMÉ en direction nord entre #HopeBC & #MerrittBC.

⛔ FERMÉ #BCHwy5 – Incident de véhicule en direction nord sur la #Coquihalla à Mine Creek a FERMÉ en direction nord entre #HopeBC & #MerrittBC.

Evaluation en cours, heure d'ouverture estimée non disponible. Itinéraires alternatifs via #BCHwy3, #BCHwy5A ou #BCHwy1.

Accident de voitureHopeMerritt