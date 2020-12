Un réacteur d’une centrale nucléaire en Finlande a été arrêté après que l’exploitant a mesuré des niveaux élevés de rayonnement à l’intérieur de la centrale. Le régulateur nucléaire finlandais affirme qu’aucun rayonnement ne s’est échappé dans l’environnement.

Un communiqué publié jeudi par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré avoir été informé à 11 h 56 UTC par l’Autorité finlandaise des rayonnements et de la sûreté nucléaire d’un événement à la centrale nucléaire d’Olkiluoto, située sur l’île d’Olkiluoto, vers 220 km au nord-ouest d’Helsinki.

La déclaration de l’AIEA a noté que l’unité 2 de l’usine a été fermée après que des niveaux de rayonnement élevés aient été mesurés.

L’opérateur de la centrale, Teollisuuden Voima (TVO), a ajouté que le «scram» automatique du réacteur – l’arrêt soudain d’un réacteur – avait fonctionné comme il se doit dans de telles circonstances.

«Pendant l’arrêt du réacteur, la centrale a fonctionné comme prévu. Contrairement à ce qui a été signalé précédemment, l’usine n’est pas préparée pour un état d’arrêt à froid. La situation fait actuellement l’objet d’une enquête », la déclaration TVO lu.

«Il n’y a pas de rejet de l’usine. Aucun dommage n’a été causé [to] les gens ou l’environnement. Nous donnerons plus d’informations au fur et à mesure que la situation deviendra claire.

Lors d’une conférence de presse ultérieure, le gouvernement finlandais a cherché à rassurer le public.

« Il s’agit d’un incident significatif et exceptionnel, et nous considérons qu’il est important de diffuser des informations correctes à son sujet », Le ministre finlandais des Affaires sociales et de la Santé, Aino-Kaisa Pekonen, a déclaré aux journalistes.

