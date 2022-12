Incident de véhicule ferme Coquihalla – Kelowna Capital News

DriveBC dit qu’un détour est disponible via l’autoroute 3

Une capture d’écran de la caméra routière DriveBC à l’autoroute 5 et Comstock Road. (DriveBC)

Un tronçon de l’autoroute 5 est fermé suite à un incident de véhicule.

DriveBC signale un incident sur Comstock Road et sur l’autoroute, au sud de Merritt.

Les conducteurs doivent s’attendre à des retards importants.

DriveBC indique qu’un détour est disponible via l’autoroute 3.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

accident d’automobileAutoroute de CoquihallaAutoroute 5