Le racisme au Texas ?!? Dis que ce n’est pas le cas !

Selon Renard26, un homme blanc de Stafford, au Texas, qui travaille comme agent de sécurité armé, fait actuellement l’objet d’une enquête après qu’une femme noire a affirmé qu’il lui avait craché dessus et endommagé son véhicule lors d’un incident de rage au volant. Une femme noire nommée Denishia Lewis dit qu’elle a été arrêtée derrière David Tupper à un feu rouge et que lorsque le feu a changé, il n’a pas bougé. Elle prétend qu’elle lui a donné un klaxon de courtoisie pour l’avertir du feu vert, mais il est resté immobile, alors elle a contourné sa moto. Que quand les choses sont parties…

“J’entends une accélération de la moto et la prochaine chose que vous savez, il accélère depuis la voie de droite et frappe mon rétroviseur droit”, explique Lewis. Selon elle, il a frappé le miroir si fort que le boîtier en plastique a brisé.

Choqué, Lewis a suivi Tupper dans une station-service et lui a demandé ses informations d’assurance, ce à quoi il a répondu : « Va réparer ta voiture et arrête de klaxonner les gens quand tu n’en as pas besoin. » Lewis dit que Tupper a alors commencé à lancer des insultes racistes avec toutes les épithètes que vous détestez.

«Il m’a traité de coon, de singe, de (n-mot). Je ne suis pas un coon. Je ne suis pas un singe, et je ne suis pas un n-mot. Je suis noir, je suis américain et je suis humain tout comme lui », déclare Lewis.

Lewis dit que Tupper a affirmé qu’il était un ancien flic et qu’il était armé d’un pistolet sur la hanche lors de leur échange tendu. Elle croit que Tupper cherchait une raison quelconque pour dégainer son arme à feu et l’utiliser sur elle, « Si j’avais fait un mauvais geste ou lui avais donné une raison quelconque. C’est pourquoi il a dit toutes ces choses sur moi, parce qu’il voulait avoir une raison pour me faire sortir.

L’échange a été capturé par l’appareil photo du téléphone portable de Lewis.

Espérons que ce type se fasse doxxer ou quelque chose comme ça. Il a besoin d’apprendre.