Incident de Nuneaton : le personnel de la banque tombe malade après une « drôle d’odeur » alors que les ambulances et les pompiers se précipitent sur les lieux

Les pompiers et les ambulanciers se sont précipités vers une banque après que le personnel soit tombé malade suite à des informations faisant état d’une « drôle d’odeur ».

Les services d’urgence se sont précipités vers la banque Santander à Nuneaton, dans le Warwickshire, avant de boucler les environs.

Les pompiers et les ambulances se sont rendus sur place à la banque. Crédit : Getty

Le service d’incendie et de secours du Warwickshire a décrit la situation comme un incident « mineur concernant les matières dangereuses ».

Les pompiers continuent de ventiler le bâtiment tandis que les équipes d’ambulances attendent à l’extérieur de la banque.

Les policiers ont confirmé que des agents avaient été envoyés sur les lieux pour soutenir leurs collègues pompiers, qui dirigent la réponse à l’incident.

Le service d’ambulance des West Midlands a déclaré : « Nous avons été appelés suite à des informations faisant état de personnes ne se sentant pas bien dans Newdigate Street à 12 h 26.

« Nous avons actuellement trois ambulances, un ambulancier et l’équipe d’intervention en zone dangereuse du Trust sur les lieux et évaluons un certain nombre de patients. »