Incident de masse au Spooky Nook Sports Center alors que 12 personnes piétinaient après les craintes d’un tireur présumé

Un TOTAL de 12 personnes ont été blessées dans une bousculade de masse après une fusillade présumée dans un centre sportif en Pennsylvanie dimanche.

Le chaos a éclaté au Spooky Nook Sports Center de Manheim près de Lancaster à la suite d’informations faisant état de coups de feu lors d’un tournoi de basket-ball, mais les responsables ont confirmé plus tard qu’il n’y avait aucune preuve de coups de feu.

Jusqu’à 12 personnes auraient été blessées dans une bousculade au centre sportif Crédit : Google Maps

Toutes les blessures qui ont été signalées jusqu’à présent concernent des patients piétinés.

Des images montrent le moment où les spectateurs et les joueurs se sont précipités vers la sortie du bâtiment.

Six personnes ont été transportées à l’hôpital pour des blessures subies lors de l’évacuation du bâtiment, et environ six autres ont été soignées et libérées par les ambulanciers paramédicaux sur les lieux, selon la police.

Le service d’urgence d’East Hempfield a déclaré que les blessés avaient subi des blessures « ne mettant pas leur vie en danger ».

Plusieurs policiers et véhicules médicaux se sont rendus sur les lieux.

La dépêche du comté de Lancaster a déclaré qu’il y avait des scènes chaotiques à l’endroit où se déroulait un tournoi de basket-ball.

COUPS DE FEU « ENTENDUS »

Plusieurs personnes ont déclaré avoir entendu un coup de feu.

Mais Diane Garber, coordonnatrice des services d’urgence pour le canton d’East Hempfield, a déclaré: « Nous n’avons aucune information sur quoi que ce soit d’autre que le chaos de masse et que tout le monde quitte l’établissement de manière très désorganisée. »

Des unités d’urgence, dont de nombreux pompiers et au moins une douzaine de médecins, ont été appelées au complexe sportif du canton d’East Hempfield à 14 h 26, a déclaré le superviseur.

Spooky Nook Sports a déclaré sur sa page Facebook que bien que l’enquête soit toujours en cours, « les rapports préliminaires indiquent (…) qu’il n’y a eu aucun coup de feu ».

QUELQU’UN a crié « COURSE »

Reese Vanscoten, une employée de Spooky Nook âgée de 17 ans, a déclaré à Lancaster Online : « Je viens d’entendre quelqu’un crier » courir « et tout le monde criait.

« Il y avait des centaines de personnes qui couraient droit sur moi à toute vitesse. »

Un témoin oculaire, qui n’a pas été nommé, a déclaré à WHP-TV : « Il y avait des centaines de personnes qui couraient à toute vitesse.

« Puis tout à coup, nos filles ont couru vers cet endroit et je me suis esquivé derrière un pilier. J’ai ensuite couru pour sortir des sacs, puis je suis resté un peu là-bas pendant 10 à 15 bonnes minutes.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait vu quelqu’un blessé, elle a répondu : « Oui, il y a eu un petit enfant piétiné. »

Le public avait été prié d’éviter le secteur.

Spooky Nook s’appelle le plus grand complexe sportif en salle du pays.