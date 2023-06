Les COPS ont été accusés d’avoir alimenté des « spéculations sauvages » sur leur enquête sur la tragédie de la plage de Bournemouth qui a vu une fille et un garçon tués.

Un garçon de 17 ans et une fille de 12 ans ont tragiquement perdu la vie après avoir eu des difficultés sur l’eau près de la jetée de Bournemouth mercredi.

Mercredi, deux enfants ont été tués lors d’un « incident majeur » sur la plage de Bournemouth

Malgré les meilleurs efforts des ambulanciers paramédicaux, les deux sont malheureusement décédés

L’adolescent et une fille de 12 ans ont été transportés par avion à l’hôpital

Des témoins ont décrit le moment comme quelque chose d’un « film d’horreur » alors que les ambulanciers se précipitaient pour réanimer les deux.

Malgré tous leurs efforts, l’adolescente et la jeune fille, qui, selon les flics, ne se connaissaient pas, ont dû être transportées par avion à l’hôpital où elles sont décédées peu de temps après.

La police du Dorset a immédiatement lancé une enquête sur les décès.

Les spéculations sur les réseaux sociaux se sont rapidement propagées lorsque les gens ont suggéré que les nageurs avaient sauté de la jetée et avaient été heurtés par un jet-ski.

Bien que la gendarme en chef adjointe Rachel Farrell ait exclu cette théorie jeudi, on ne sait toujours pas ce qui n’a pas fonctionné pour que deux enfants meurent et huit autres soient blessés.

Tobias Ellwood, député conservateur de Bournemouth East, a maintenant déclaré que la force locale devait « clarifier les circonstances générales » et donner aux parents la tranquillité d’esprit.

Il a déclaré: « Il doit y avoir un examen.

« La police mène son enquête, il doit y avoir un examen des circonstances pour voir si des mesures de sécurité et des protocoles doivent être mis à niveau pour s’assurer que cela ne se reproduise pas à l’avenir.

« J’encourage la police du Dorset à clarifier les circonstances générales de cet accident tragique afin d’éviter de nouvelles spéculations sauvages et de l’incertitude pour les parents qui pourraient être prudents à l’idée d’aller à n’importe quelle partie de la plage, [because they are] ne sait pas exactement ce qui s’est passé lors de ce terrible incident. »

Un homme dans la quarantaine, qui était « sur l’eau » à l’époque, a été arrêté, soupçonné d’homicide involontaire.

Il a depuis été libéré sous enquête.

Il a été révélé hier que le garçon visitait Bournemouth pour la journée avec des amis.

Parmi le groupe se trouvait la survivante Lauren Tate, 18 ans, qui a été admise à l’hôpital jeudi mais qui est maintenant de retour chez elle en convalescence.

Son père a dit au Mail qu’elle nageait avec des copains au moment où « la marée montante les a emportés ».

Il a déclaré: « Nous avons vu tout ce qui concerne les bateaux et les jet-skis, mais ce n’était pas comme ça.

« Elle nageait dans la mer avec ses amis quand la marée montante les a emportés.

« Elle a eu la chance d’être tirée de la mer par les garde-côtes et une de ses autres amies a été secourue par un paddleboarder.

« Je sais que le garçon qui est mort était à l’université avec elle, mais je ne sais rien de lui.

« Tout ce qu’elle m’a dit, c’est qu’ils se sont tous retrouvés dans le train et se sont dirigés vers la plage de Bournemouth pour la journée. »

Un père qui était en croisière de plaisance près de la jetée a déclaré que les sauveteurs avaient donné un avertissement de danger quelques instants avant l’incident d’horreur.

Cela survient alors que la famille de la jeune fille de 12 ans a rendu hommage à l’écolière.

Elle est restée dans les mémoires comme une jeune populaire dont la vie a été tragiquement écourtée.

Un parent a déclaré: «Elle était la meilleure cousine du monde et était comme ma sœur.

« Tu m’as montré ce qu’est l’amour, tu es ma sœur, souviens-toi toujours que tu iras au paradis. »

Le garçon, de Southampton, a été ramené à terre sur un jet ski par un sauveteur et a reçu une RCR sur la plage.

Environ 15 minutes plus tard, la jeune fille, du Buckinghamshire, a été ramenée après avoir été retrouvée flottant face contre terre dans la mer.

Mackenzie Creech, 18 ans, et un copain ont plongé dans la mer lorsque des cris et des cris les ont alertés sur le visage de l’enfant de 12 ans dans l’eau.

Nicola Holton, à la plage avec son partenaire et ses enfants, a déclaré au Sun : « C’était comme une scène d’un film d’horreur.

« Lorsque nous avons repéré les nageurs en détresse pour la première fois, ils étaient loin du côté est de la jetée.

« Un sauveteur a couru dans l’eau avec une planche de surf.

« Nous avons vu le jeune homme et la fille sortir. C’était juste horrible.

Un témoin, Ritta Saruchera, a déclaré que sa fille et son amie étaient dans la mer au moment où elles ont vu ce qui s’est passé.

Elle a dit: « Ils sortaient de l’eau quand ils ont vu un adolescent se débattre. Il y en avait un autre qui flottait dans l’eau. »

Michaela Robinson Grant était dans un bar sur la jetée et a déclaré: « Mon ami et moi pleurions car c’était traumatisant d’être témoin. »

Des fleurs ont été déposées hier sur la plage en hommage aux enfants qui ont perdu la vie.

La police du Dorset a été appelée jeudi pour une bagarre massive de jeunes sur la plage qui avaient des « chauves-souris » et des « armes ».

Les images semblent montrer le moment où environ 50 jeunes se sont rassemblés alors que deux flics tentaient désespérément d’arrêter l’agitation.