Incident de Billingham : les flics « ferment la rue » après la découverte d’explosifs » alors que les flics en arrêtent trois

Une RUE aurait été fermée après la découverte d’explosifs dans une rue calme du Royaume-Uni.

La police de Cleveland a été appelée à Collingwood Road, Billingham, après un « incident domestique » vers 23 heures hier soir.

Les flics se sont rendus dans la rue Billingham où un certain nombre d’objets suspects ont été trouvés.

Et les agents ont alors découvert un certain nombre d' »objets suspects ».

Des agents spécialisés et des experts en neutralisation des explosifs et munitions (EOD) ont été appelés et restent actuellement sur les lieux pendant que les enquêtes se poursuivent.

Trois personnes ont été interpellées et sont actuellement en garde à vue.

Un cordon policier reste en place et des agents seront présents dans le secteur tout au long de l’enquête.

Toute personne ayant des informations doit contacter la police au 101, en citant le numéro de référence 186330.