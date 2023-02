Incident de Belper: Maisons évacuées après “des explosifs trouvés dans la maison” lors de l’arrestation d’un homme

La POLICE a arrêté un homme soupçonné d’avoir commis des explosifs après la découverte d’un certain nombre d’objets suspects dans une maison.

Les voisins ont été évacués et les routes fermées à Belper, dans le Derbyshire, après que les flics ont été appelés juste après 18 heures hier.

Les flics ont découvert un certain nombre d’objets suspects dans une maison de Belper

La police a perquisitionné une maison et a trouvé un certain nombre d’objets suspects.

Un homme soupçonné d’avoir commis des explosifs a été arrêté.

Suite aux conseils de l’équipe de neutralisation des explosifs et munitions (EOD), un cordon de 100 mètres a été mis en place qui comprend des propriétés à Acorn Way, Acorn Drive, Swinney Lane et Swinney Bank.

À la suite du cordon, Acorn Drive est fermée à sa jonction avec Mill Street et Swinney Lane est fermée entre sa jonction avec Mill Street et juste après la jonction avec Swinney Bank.

Un centre de repos a été mis en place au Strutt Center de Derby Road et toute personne évacuée peut y assister à partir de 18h15.

Il n’y a aucune indication quant à la durée de l’évacuation et des fermetures de routes, mais la police du Derbyshire a déclaré qu’elle donnerait une mise à jour une fois que plus d’informations seraient disponibles.