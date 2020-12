Les autorités de Belle, en Virginie occidentale, ont ordonné aux résidents de s’abriter sur place à la suite d’une puissante explosion et d’un incendie dans une usine chimique locale. Jusqu’à présent, peu de détails ont émergé sur l’explosion.

«Nous avons eu au moins une explosion très grave et un incendie de travail à l’usine»,Le commissaire du comté de Kanawha, Kent Carper, a déclaré mardi soir, après que l’explosion ait été signalée vers 22 heures, heure locale.

Nous pensons que cela a probablement été causé par une barge dans la zone fluviale de l’usine.

REGARDER: Des images aériennes montrent un incendie à l’usine Chemours à Belle suite à une explosion. Les responsables affirment que la situation s’est stabilisée depuis que la vidéo a été prise. (Vidéo gracieuseté d’Aaron Spencer) pic.twitter.com/AcSOgWXGBy – Nouvelles des témoins oculaires (@ wchs8fox11) 9 décembre 2020

Bien qu’il ne soit pas clair si des produits chimiques volatils étaient impliqués dans l’explosion, Carper a rapporté que l’odeur de chlore était présente autour du site, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas les confirmer.



Mon ami vient de les publier sur Facebook pic.twitter.com/KIOZwBf4Bt – Chris Kessell (@THEChrisKessell) 9 décembre 2020

L’ordonnance d’abri s’applique uniquement à un«Rayon de deux milles»entourant l’usine chimique de Belle’s Chemours, selon un communiqué de presse du comté de Kanawha. Cela comprend toute Belle, ainsi que d’autres villes voisines, telles que Marmet, Chesapeake et Chelyan, ont rapporté les médias locaux.

J’ai juste été informé par notre @WVEMD. Ils se coordonnent avec @KCCDHSEM en réponse à l’incident de ce soir à l’usine de Chemours à Belle. J’exhorte tout le monde dans la région à suivre l’ordonnance sur les abris en place actuellement en vigueur. Cathy et moi prions pour la sécurité de toutes les personnes impliquées. https://t.co/7n9DgSYfRI – Gouverneur Jim Justice (@WVGovernor) 9 décembre 2020

La société Chemours, une spin-off du géant chimique DuPont, a publié une déclaration peu de temps après l’explosion, affirmant qu’un non spécifié« incident »au plant« A provoqué un incendie »et cela« Répondeurs du site »travaillaient pour contenir l’incendie, sans fournir d’autres détails. La déclaration ne faisait aucune mention d’une explosion.

Salut le comté de Kanawha. Explosion à l’usine de Chemours. Abri en place à moins de deux miles de Belle. Soyez prudent tout le monde! pic.twitter.com/TtXX20bu6q – Chris Kessell (@THEChrisKessell) 9 décembre 2020

La cause de l’explosion n’a pas été déterminée et on ne sait pas encore s’il y a eu des blessures à l’usine, qui est située directement à côté de la rivière Kanawha.

Vers 11h30 heure locale, un responsable du comté a informé les journalistes de la situation à l’usine « Est maintenant stabilisé », ajoutant que les secouristes étaient « Vérification des résidus » et que, espérons-le, l’ordre d’abri sera bientôt levé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!