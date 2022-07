Incertitudes sur le championnat SAFF U-20 alors que le tournoi attend l’autorisation de la MEA

L’Inde devrait accueillir le championnat SAFF U-20 qui devrait débuter le 25 juillet à Bhubaneswar. Bien que le sort du tournoi semble être en danger car le ministère des Affaires extérieures (MEA) n’aurait pas encore fourni d’autorisation pour que l’événement se tienne en Inde. Une autorisation du ministère est requise car les équipes visiteuses d’autres pays devront demander des visas pour participer au championnat SAFF U-20.

La Fédération indienne de football (AIFF) a déjà obtenu les autorisations requises du ministère des sports et du ministère de l’intérieur. « Nous sommes maintenant inquiets. En raison du week-end, le plus tôt que la lettre puisse nous être fournie est lundi, et cela laisserait encore peu de temps aux équipes de visite pour demander des visas et prendre des dispositions (de voyage) », a déclaré un haut responsable au Times of India.

L’énigme actuelle pourrait poser problème aux équipes visiteuses puisque le Sri Lanka, le Bangladesh, le Népal et les Maldives devaient arriver du 21 au 22 juillet.

L’Inde débutera sa campagne de championnat SAFF U-20 contre le Bangladesh le 27 juillet. Cinq équipes s’affronteront dans un format de tournoi à la ronde. Les deux meilleures équipes finiront par participer à l’affrontement final au sommet prévu pour le 5 août.

L’équipe indienne U-20 participera également aux éliminatoires de la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC plus tard dans l’année. L’Inde est placée dans le même groupe avec l’Australie, l’Irak et le Koweït.

Le problème des visas a également créé de gros problèmes lors de la Coupe des Nations FIFAe 2022. L’équipe de football indienne, qui devait participer à la Coupe des Nations FIFAe 2022 au Danemark, n’aurait pas réussi à obtenir son visa auprès de l’ambassade du Danemark en Inde.

L’Inde est placée dans le groupe D avec le Mexique, le Maroc, les Pays-Bas, la Pologne et l’Italie.

“La demande de visa a été faite en juin mais l’ambassade avait suspendu tous les rendez-vous de visa pour les visas de courte durée. Les rendez-vous ont rouvert le 6 juillet et l’équipe indienne de cinq membres a tout soumis à l’agence (d’externalisation des visas) le 8 juillet », a déclaré une source au Times of India.

La source a affirmé que les passeports avaient été rendus au bout d’une semaine mais sans les visas. Plus tard, il a été informé que l’ambassade avait besoin d’un délai clair de 15 jours pour traiter les visas.

La FIFAe Nations Cup 2022 devrait se tenir à Copenhague. L’événement débutera le 27 juillet.

