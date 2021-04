Tout comme William et Kate, Philip et la princesse Elizabeth ont aimé leur jeune vie ensemble en tant que couple marié normal dans les forces armées.

Jusqu’à son mariage, Philip n’avait nulle part où vivre.

Le matin de son mariage, le prince Philip a demandé à sa cousine Patricia Mountbatten de se souvenir de lui avoir demandé: « Suis-je très courageux ou très insensé? » Crédit: AFP

Cela l’irritait tellement que l’officier naval aguerri au combat donnait souvent son adresse en tant que No Fixed Demeure.

Il avait vécu dans des fouilles sur des bases navales et avait survécu grâce à la solde de son officier de la Royal Navy et à une aide de 5 £ par semaine de son oncle Dickie Mountbatten.

L’argent était encore serré en novembre 1947 lorsque Philip et la princesse Elizabeth se sont mariés.

Tout comme aujourd’hui, c’était une période d’austérité. La guerre en Europe n’a pris fin que deux ans auparavant et la Grande-Bretagne venait de subir le pire hiver du siècle.

Selon les normes royales, le mariage à l’abbaye de Westminster ne serait pas somptueux.

Philip tient la main d’Elizabeth alors qu’ils quittent l’abbaye de Westminster après leurs vœux Crédits: Getty

La veille du mariage, le roi George VI a donné à Philip le titre de SAR le baron Greenwich, comte de Merioneth et duc d’Édimbourg – le titre qu’il a utilisé pour le reste de sa vie.

Le matin du mariage, Philip a arrêté de fumer des cigarettes.

Le roi, décédé plus tard d’un cancer du poumon, était un gros fumeur et Elizabeth craignait que la cigarette ne fasse des ravages sur son nouveau mari.

C’est la preuve de l’autodiscipline de fer du duc qu’à partir de ce moment, il n’a plus jamais touché à une cigarette.

Mais ce matin-là, il avait des doutes. Sa cousine Patricia Mountbatten s’est souvenue de lui avoir demandé: «Suis-je très courageuse ou très stupide?»

Elle a déclaré à l’ancien député Gyles Brandreth: «Il était inquiet. Il n’était pas sûr d’épouser la princesse Elizabeth mais de ce que le mariage signifierait pour lui. Tout allait changer pour lui.

Les jeunes mariés profitent d’une promenade lors de leur lune de miel à Broadlands, Hampshire Crédits: Getty

Mais après un gin tonic raide, il est arrivé à l’abbaye pour épouser la princesse, dont la robe coûtait 1 200 £ et utilisait 300 bons de rationnement.

Le mariage a été suivi d’un petit-déjeuner de mariage modeste et austère pour 150 invités, mais comportait un gâteau à quatre étages de neuf pieds de haut. Le couple est parti en lune de miel au manoir d’Earl Mountbatten, Broadlands, dans le Hampshire, où 34 ans plus tard, Charles et Diana passeraient leurs premiers jours en tant qu’homme et femme.

Au début, le couple vivait à Buckingham Palace et Philip combinait son rôle dans la marine avec des fonctions royales, qui augmentaient à mesure que la santé du roi échouait.

Près d’un an après le mariage royal, le prince Charles est né. La princesse était en travail depuis 30 heures au palais de Buckingham. Philip jouait au squash sur les courts du palais lorsqu’elle a accouché.

Il a couru jusqu’à la maternité de fortune, ramassant des œillets et des chocolats sur le chemin. Son partenaire de squash, l’écuyer et copain Mike Parker a déclaré: «Philip était ravi d’avoir un fils. Il était aux anges.

Avant la naissance, Elizabeth avait dit à ses amis qu’elle avait l’intention d’élever son enfant sans trop d’aide de la part des nounous, mais les devoirs royaux l’ont emmenée pendant de longues périodes.

Le couple avait un gâteau de mariage de 9 pieds Crédits: Getty

L’année suivante, Philip a été affecté pour deux ans à Malte à bord du HMS Checkers. La princesse Elizabeth a rejoint son mari sur l’île méditerranéenne, où ils vivaient aussi près que possible d’une vie normale.

Le valet de Philip, John Dean, a rappelé: «Je pense que c’était leur moment le plus heureux. Ils étaient tellement détendus et libres, allant et venant à leur guise.

La princesse Anne a été conçue à Malte. À ce moment-là, Charles avait un an et était de retour chez lui en Angleterre, sous la garde de nourrices et de ses grands-parents dévoués, le roi et la reine. Charles a passé son deuxième Noël sans ses parents, qui étaient toujours à Malte.

En juillet 1950, juste avant la naissance de la princesse Anne, le prince Philip est promu lieutenant-commandant et reçoit son premier commandement, en charge de la frégate HMS Magpie.

«Dukey», comme l’appelaient les 150 hommes de son commandement, se dirigeait vers une promotion supplémentaire et finalement un poste supérieur à l’Amirauté.

Le prince Louis de Battenberg, son grand-père allemand, a eu une carrière de 40 ans dans la marine, qui a abouti à sa nomination au poste de First Sea Lord.

Et Lord Louis Mountbatten, le fils du prince Louis et l’oncle de Philip, est également devenu le premier seigneur de la mer et amiral de la flotte.

Philip était destiné à suivre leur sillage mais le destin est intervenu. Le roi était gravement malade et a subi une opération pour enlever un poumon, ce qui signifiait qu’Elizabeth et Philip devaient remplacer le père de la princesse lors d’une tournée de 35 jours au Canada et aux États-Unis en 1951.

Se lancer dans le swing avec la danse country lors d’une tournée au Canada Crédits: Eyevine

Lors de ce voyage, le duc et la princesse Elizabeth sont devenus les premiers membres de la famille royale à traverser l’Atlantique en avion et à atterrir à Montréal.

Dans des scènes qui seront répétées des années plus tard avec Diana et Kate Middleton, des dizaines de milliers de personnes se sont avérées avoir un aperçu des jeunes membres de la famille royale. Plus tard, suggérant que contrairement à Diana, il n’a pas laissé l’adulation lui monter à la tête, Philip a déclaré: «Cela aurait été facile de jouer à la galerie mais j’ai pris la décision consciente de ne pas le faire. Plus sûr pour ne pas être trop populaire. Vous ne pouvez pas tomber trop loin.

À la fin de janvier 1952, le couple royal remplaça à nouveau le roi malade lors d’une tournée.

Le duc et la princesse se sont envolés pour le Kenya lors de la première étape d’un gigantesque voyage de six mois qui les mènerait au Sri Lanka, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Mais aux premières heures du 6 février, le roi est mort dans son sommeil d’une crise cardiaque après une chirurgie pulmonaire. Il n’avait que 56 ans.

Au moment du décès du roi, Elizabeth dormait à Treetops, un hôtel niché parmi les branches d’un figuier à 160 km de Nairobi. Elizabeth avait passé la matinée à pêcher et c’était l’heure du déjeuner avant que la nouvelle n’atteigne la fête royale.

Insouciant et relaxant dans le parc de Sagana Lodge, au Kenya, en février 1952 – sans savoir que la mort du père d’Elizabeth allait changer leur vie à jamais Crédits: Getty

Un Philip endormi a été réveillé par son écuyer, Mike Parker, qui se souvient: «Il semblait que la moitié du monde lui était tombé dessus. Philip ne dit rien et sortit dans le jardin pour annoncer à sa femme qu’elle était maintenant reine.

L’après-midi suivant, alors que l’avion royal atterrissait à Heathrow, la reine, vêtue de noir, descendit seule les marches. Philip resta à l’intérieur de l’avion jusqu’à ce qu’elle atteigne le tarmac.

Il a dit: «Quand le défunt roi est mort, tout a changé.»