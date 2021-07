Incendies en Italie et inondations à Londres: des incendies de forêt brûlent dans le sud de l’Europe alors que les pluies inondent Londres, à la suite des inondations allemandes

« Les projections de changement climatique suggèrent un réchauffement substantiel et une augmentation du nombre de vagues de chaleur, de sécheresses et de périodes sèches dans la majeure partie de la région méditerranéenne et plus généralement dans le sud de l’Europe, ce qui augmenterait la durée et la gravité de la saison des incendies, la zone à risque et la probabilité de grands incendies, aggravant éventuellement la désertification », selon une évaluation publiée le mois dernier par l’agence européenne.