Incendies en Grèce: Horreur alors que 18 corps carbonisés ont été retrouvés dans une forêt après avoir été «brûlés vifs» dans des incendies de forêt qui ont fait rage

DIX-HUIT corps calcinés ont été retrouvés dans une forêt en Grèce alors que le pays continue d’être ravagé par des incendies de forêt.

Les corps, supposés être des migrants, ont été découverts dans une zone rurale d’Avanta, près de la ville portuaire d’Alexandroupoli.

Les pompiers luttent contre les flammes depuis des jours à Alexandroúpoli Crédit : Reuters

Dix-huit corps ont été retrouvés dans une forêt en Grèce Crédit : AP

Les conséquences dévastatrices de l’incendie de forêt dans le village d’Avantas Crédit : EPA

Un homme a été vu portant son chien après qu’un incendie s’est déclaré à Fyli, près d’Athènes Crédit : EPA

Un porte-parole des pompiers grecs, Ioannis Artopios, a déclaré que la police avait activé l’équipe d’identification des victimes de catastrophes du pays pour identifier les corps, qui ont été retrouvés près d’une cabane dans le nord-est de la Grèce.

Il a déclaré: « Étant donné qu’il n’y a eu aucun rapport de disparitions ou de résidents disparus des zones environnantes, la possibilité qu’il s’agisse de personnes entrées illégalement dans le pays fait l’objet d’une enquête.

La région élargie d’Evros est une route populaire pour les migrants traversant le fleuve du même nom de la Turquie vers la Grèce.

« Les recherches dans toute la zone où l’incendie s’est déclaré sont en cours », ont ajouté les pompiers.

L’incendie de forêt s’est déclaré lundi dans le parc national de Dadia alors que des vents violents ont ravivé les flammes dans la région.

Des patients hospitalisés à Alexandroúpoli ont été évacués sur un ferry Crédit : Reuters

Les flammes dans le nord-est de la Grèce se sont propagées à travers les forêts et les terres Crédit : EPA

Une image satellite choquante montre la moitié du pays couverte de fumée Crédit : EUMETSAT

Des centaines de pompiers de la région du nord-est luttent contre les flammes depuis quatre jours après que l’incendie qui s’est déclaré samedi près d’Alexandroupoli s’est propagé rapidement.

Des dizaines de villages ont été évacués et des hectares de terres détruits tandis que l’enfer a fait un mort.

Des photos bouleversantes montrent des patients hospitalisés, y compris des nouveau-nés, évacués sur un ferry.

Les garde-côtes ont déclaré que les 65 patients de l’hôpital universitaire d’Alexandroupoli avaient été évacués par précaution.

Pendant ce temps, deux autres incendies ont éclaté près d’Athènes.

Un incendie de forêt s’est déclaré aujourd’hui sur le mont Parnitha, à la périphérie de la capitale, dangereusement proche des habitations, car les pompiers ont dû évacuer les religieuses d’un monastère voisin.

Et un autre enfer a éclaté dans la ville industrielle d’Aspropyrgos où plus de 120 pompiers et neuf avions travaillaient pour contenir les flammes.

Les autorités ont fermé la section la plus proche du périphérique d’Athènes et ont conseillé aux habitants de rester à l’intérieur.

La Grèce lutte actuellement contre plusieurs incendies de forêt, plus de 60 ayant éclaté au cours de la dernière journée.

Le service d’incendie a déclaré que des pompiers de Chypre, de Roumanie, de République tchèque, de Croatie, d’Allemagne et de Serbie unissaient leurs efforts.

Lundi, un incendie s’est déclaré à Béotie, dans le centre de la Grèce, à environ 100 km au nord de la capitale.

L’incendie a fait un mort : un berger de 80 ans qui a couru en essayant de sauver son bétail.

Des incendies de forêt font également rage sur l’île d’Eubée, où les autorités ont évacué la nuit dernière la ville industrielle de Nea Artaki.

Un autre incendie a éclaté à Prodromos, près de la capitale Crédit : AFP