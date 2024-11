Incendies d’urnes : ce que l’on sait du suspect

CNN

À quelques jours du jour du scrutin, les enquêteurs de l’Oregon ont partagé de nouveaux détails sur un homme qui, selon eux, est responsable de trois incendies récents dans des urnes qui ont endommagé des centaines de bulletins de vote – et préviennent qu’il pourrait poursuivre ses attaques.

Les enquêteurs n’ont pas identifié le suspect, a déclaré mercredi le chef de la police de Portland, Bob Day, mais la police a publié une description physique et d’autres informations. La police n’a pas révélé la source de la description.

« En termes d’anticipation du comportement futur, ce n’est qu’une spéculation », a déclaré le chef. « C’est exactement ce à quoi nous devons nous attendre. Il serait vraiment naïf ou injuste de notre part de dire : « Hé, tout est réglé » et nous ne l’avons pas en détention.

Voici ce que les autorités ont dit à propos de la personne recherchée :

Le suspect est décrit comme un homme blanc âgé de 30 à 40 ans, chauve ou aux cheveux très courts, a déclaré le porte-parole du bureau de police de Portland, Mike Benner.

L’homme est de corpulence moyenne à mince, selon Benner.

Les soudures sur les dispositifs incendiaires trouvés sur ou à proximité des boîtes de dépôt sont « très détaillées », a déclaré le chef Day, ajoutant : « Cette personne a évidemment des compétences dans ce domaine ».

La police a également déclaré qu’elle recherchait une Volvo S-60 2001-2004 noire ou de couleur foncée en lien avec les incendies.

Échec au crime de l’Oregon offre 2 500 $ pour toute information menant à une arrestation, selon un communiqué de presse de la police envoyé mercredi après-midi.

Day a déclaré aux journalistes qu’ils devaient « s’attendre » à ce que le suspect attaque à nouveau, et la sécurité a été renforcée dans les quelque 30 urnes électorales de Portland.

Des incendies ont été déclenchés dans trois urnes de la région au cours des trois dernières semaines. Un « dispositif incendiaire » trouvé fixé sur le côté d’une urne à Portland a endommagé les bulletins de vote tôt lundi, mais la plupart n’ont pas été affectés en raison de l’extinction d’incendie installée dans l’urne. Un autre incendie a été déclenché dans une urne à Vancouver, Washington, le même jour.

Les autorités ont identifié 488 bulletins de vote endommagés qui ont été récupérés de l’urne brûlée à Vancouver, juste de l’autre côté du fleuve Columbia depuis Portland, et 345 de ces électeurs ont déjà demandé de nouveaux bulletins de vote, selon les responsables électoraux.

Le personnel électoral enverra jeudi 143 bulletins de remplacement supplémentaires aux électeurs. les responsables ont dit le X. Les travailleurs n’ont pas pu identifier six des bulletins de vote endommagés. D’autres bulletins de vote pourraient avoir été complètement réduits en cendres et donc non identifiables, ont déclaré mercredi les responsables du comté de Clark dans un communiqué de presse.

Les enquêteurs ont également lié les deux incidents les plus récents à un troisième incendie d’urnes électorales survenu le 8 octobre, également à Vancouver.

Alors que le jour du scrutin approche, les dirigeants des États encouragent les citoyens à voter malgré les incidents, promettant une sécurité accrue autour des boîtes de dépôt.

« Il existe de multiples façons pour les électeurs de voter et de s’assurer que leur voix soit entendue », Washington Le gouverneur Jay Inslee a déclaré.