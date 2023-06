Incendies de forêt en Nouvelle-Écosse: voici à quoi cela ressemble depuis l’espace

Des photos prises depuis la Station spatiale internationale (ISS) montrent l’immense ampleur des feux de forêt en Nouvelle-Écosse.

Les photographies de l’ISS publiées par la NASA montrent de la fumée s’échappant d’un incendie à proximité de Shelburne le 29 mai. Le 31 mai, l’incendie s’était propagé sur une superficie de 17 000 hectares près de la pointe sud de la Nouvelle-Écosse, l’incendie de forêt le plus étendu de tous les temps. inscrit dans l’histoire de la province.

Les photos montrent que le 29 mai, un petit incendie a pu être observé près d’Halifax. Au 31 mai, le feu avait englouti une superficie de 837 hectares à proximité de la région fortement peuplée.

Selon la province de la Nouvelle-Écosse, environ 16 000 personnes ont été forcées d’évacuer leurs maisons et 200 maisons et autres structures ont subi des dommages en raison d’incendies de forêt.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a déclaré jeudi que 211 incendies de forêt avaient brûlé dans le pays, et 82 d’entre eux étaient hors de contrôle.

« C’est un simple fait que le Canada subit les impacts du changement climatique, y compris des incendies de forêt plus fréquents et plus extrêmes », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse jeudi.

Près de 1 000 pompiers des États-Unis, d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont rejoint l’opération pour aider aux efforts de lutte contre les incendies. De plus, des équipes de pompiers d’Afrique du Sud devraient arriver bientôt.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.