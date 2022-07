Incendies de forêt en images – la bataille pour contrôler les incendies meurtriers en Europe | Nouvelles du monde

Des températures élevées et des vents violents ont attisé des incendies de forêt meurtriers qui se sont propagés dans de grandes parties de l’Europe occidentale.

Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers ont dû évacuer leurs maisons alors que les pompiers luttent pour contrôler les incendies.

Nous examinons ici les pays touchés par les incendies et certaines des images les plus frappantes qui ont émergé.

le Portugal

Les températures ont légèrement baissé au Portugal, mais on s’attendait toujours à ce qu’elles dépassent les 40 ° C à certains endroits vendredi, avec cinq districts en alerte rouge et plus de 1 000 pompiers luttant contre 17 incendies de forêt.

La ministre portugaise de la Santé, Marta Temido, a déclaré jeudi que le système de santé faisait face à une semaine “particulièrement préoccupante” en raison de la canicule et a déclaré que certains hôpitaux étaient débordés.

Du 7 au 13 juillet, le Portugal a enregistré 238 décès supplémentaires dus à la canicule, a indiqué l’autorité sanitaire DGS du pays.

Image:

Une image satellite montre un incendie de forêt à Faro, au Portugal



Image:

Les pompiers travaillent alors qu’un incendie de forêt fait rage à Quinta do Lago au Portugal



Image:

Des vidéos partagées en ligne montraient des flammes près de villas à Quinta do Lago



Image:

Les gens portent leurs chiens pendant qu’ils évacuent après un incendie de forêt, à Leiria



Espagne

Un nouvel incendie de forêt s’est déclaré vendredi dans le sud de l’Espagne après que des incendies ont balayé certaines parties de l’ouest du pays cette semaine.

Plus de 400 personnes ont été évacuées des collines de Mijas, une ville prisée des touristes nord-européens dans la province de Malaga.

L’Espagne a enregistré 84 décès supplémentaires attribuables aux températures extrêmes au cours des trois premiers jours de la canicule, selon la base de données du Centre national d’épidémiologie.

Image:

Une image satellite montre un incendie de forêt dans le parc naturel de Las Batuecas en Espagne PIC:DEFIS_EU//Reuters



Image:

Les gens regardent des panaches de fumée à Malaga, vus de la plage Playa del Bajondillo à Torremolinos



Image:

Un hélicoptère travaille à contenir un incendie de forêt dans les environs de Guadapero



Image:

Luis Corchete et sa femme Toni regardent un incendie de forêt faire rage à Guadapero



France

Plus de 1 000 pompiers, appuyés par des bombardiers à eau, se sont battus depuis mardi pour contrôler deux incendies dans le sud-ouest de la France qui ont été attisés par une chaleur torride, des conditions de poudrière et des vents violents.

En Gironde, 11 300 personnes ont été évacuées depuis que les feux de forêt se sont déclarés autour de la Dune du Pilat et de Landiras.

Quelque 7 350 hectares (18 000 acres) de terres ont été brûlés.

Les autorités ont déclaré que les incendies n’étaient pas encore stabilisés.

Image:

Un feu de forêt près de Landiras, dans le sud-ouest de la France



Image:

Une photo aérienne montre un incendie près de Landiras



Image:

Un feu de forêt près de Landiras, France



Image:

Les pompiers combattent un incendie de forêt près de Landiras PIC: AP