Incendies de forêt en Grèce : les pompiers luttent contre le plus grand incendie de forêt enregistré dans l’UE depuis 23 ans | Nouvelles du monde

Les pompiers grecs continuent de lutter contre ce qui est devenu le plus grand incendie de forêt dans l’UE depuis le début de la tenue de registres.

Les incendies se sont poursuivis dans le nord-est Grèce pour le 11ème jour mardi, malgré les efforts de centaines de pompiers et d’une flotte d’avions largeurs d’eau venus de Grèce et de plusieurs autres pays européens.

L’incendie de forêt, responsable de 20 des 21 décès liés aux incendies en Grèce la semaine dernièrea entraîné la perte de vastes étendues de forêt, incendié des habitations et déclenché l’évacuation de milliers de personnes.

Il s’agit du « plus grand incendie enregistré » dans l’UE depuis que le système européen d’information sur les incendies de forêt a commencé à enregistrer des données en 2000, a déclaré la Commission européenne.

Parc National Dadia





Les pompiers ont indiqué que six avions et quatre hélicoptères assistaient 475 pompiers au sol, appuyés par 100 véhicules.

260 autres pompiers et un hélicoptère luttaient contre la résurgence d’un autre incendie majeur qui brûlait dans une forêt sur le versant sud du mont Parnitha, à la périphérie d’Athènes, la capitale grecque.

Commandant tchèque des pompiers et ses collègues du parc national de Dadia





L’incendie dans la région d’Alexandroupolis et d’Evros – qui s’est déclaré pour la première fois le 19 août – s’est principalement concentré au cœur d’une forêt proche de la frontière avec la Turquie, dans une zone difficile d’accès.

Plus de 81 000 hectares (200 000 acres) de terres ont été perdus – une superficie plus grande que la ville de New York – selon le service de gestion des urgences Copernicus de l’Union européenne, qui utilise l’imagerie satellite pour fournir des données cartographiques.

Destruction dans la banlieue d'Acharnes, sur le mont Parnitha.





Photo : AP





Avec des ressources poussées à leurs limites, la Grèce a fait appel à l’aide d’autres pays européens, recevant 12 avions et des centaines de pompiers venus de tout le continent.

L’Allemagne, la Suède, la Croatie, Chypre et la République tchèque ont envoyé des avions de lutte contre les incendies dans le cadre du mécanisme d’intervention d’urgence de l’UE, la France et l’Espagne devraient suivre.

Icônes saintes brûlées dans la banlieue d'Acharnes.





Janez Lenarcic, le plus haut responsable de l’UE chargé de la gestion des crises, a déclaré mardi qu’il s’agissait de la plus grande opération aérienne de lutte contre les incendies du bloc et « souligne notre engagement en faveur d’une action collective rapide et efficace en temps de crise ».

Les autorités grecques enquêtent sur les causes des incendies, dont certains ont été soupçonné d’incendie criminel.

La police a déclaré vendredi que 24 personnes avaient été arrêtées pour incendie criminel délibéré, sur les 163 personnes arrêtées pour des accusations liées à des incendies depuis le début de la saison de prévention des incendies.