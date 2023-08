Incendies de forêt en France: des campings remplis de Britanniques sur le chemin de l’enfer alors que 3 000 touristes sont évacués au milieu d’un avertissement « d’alerte maximale »

Les CAMPINGS pleins de vacanciers britanniques sont sur le chemin des incendies de forêt féroces qui brûlent certaines parties de la France, alors que 3 000 touristes ont été évacués.

Le pire incendie s’est produit dans la région des Pyrénées méridionales, près de la station balnéaire d’Argelès-sur-Mer, où un incendie de forêt a ravagé 1 235 acres de terrain.

Environ 650 pompiers ont combattu les incendies de forêt dans le sud de la France Crédit : AP

Un camping entier ainsi que 30 maisons et un entrepôt ont été détruits Crédit : AP

Un pompier est dans un état critique à l’hôpital Crédit : AP

Au moment où il était sous contrôle mardi matin, il avait détruit 30 maisons, un entrepôt et un camping entier, tout en laissant un pompier dans un état critique à l’hôpital.

Les vacanciers ont été avertis de rester en « alerte maximale » car entre 350 et 400 personnes se sont retrouvées sans logement.

Beaucoup de ceux qui se sont échappés étaient encore en maillot de bain et en short alors qu’ils se dirigeaient vers un logement temporaire dans des gymnases et d’autres bâtiments publics.

Des Britanniques ont également raconté comment ils ont dû emballer rapidement leurs affaires et fuir la région de Saint-André dans leurs voitures.

Ils ont dit qu’ils étaient restés coincés dans les embouteillages après avoir réalisé qu’ils se dirigeaient en fait vers les incendies.

Le gestionnaire de fonds spéculatifs britannique à la retraite Zak Dhabalia, 55 ans, qui vit dans le village voisin de Sorede, a déclaré au Daily Mail que c’était une « expérience extraordinaire et terrifiante pour nous tous ».

Il a déclaré: « Nous avions peur parce que nous pensions que si le vent changeait, nous ferions nos valises et nous assurerions d’avoir une voie de sortie disponible.

« Ce qui était effrayant, c’est que sur l’une des routes, vous aviez ce blocage massif parce que les gens faisaient demi-tour dès qu’ils se rendaient compte qu’ils se dirigeaient vers le feu – et les gens qui essayaient déjà de sortir, ne pouvaient pas se déplacer. »

Zak a ajouté: « En l’espace d’environ 15 minutes, j’ai pu voir la vitesse et la rapidité du feu se propager à travers les vignes et se diriger vers les campings qui ont ensuite été détruits et évacués.

« J’ai aussi commencé à entendre des explosions – essentiellement des cartouches de gaz sur certaines des propriétés et des maisons mobiles de la région. »

Alors qu’une enquête était ouverte sur les enfers, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu’il pourrait y avoir « le pire à venir ».

M. Darmanin a ajouté: « J’appelle la population et les vacanciers à être extrêmement vigilants. »

Il a précisé que 650 pompiers appuyés par des avions largueurs d’eau ont combattu les flammes toute la nuit de lundi à mardi.

Un porte-parole des services d’urgence locaux a confirmé que des campings remplis de Britanniques se trouvaient dans la zone sinistrée.

« Tous doivent suivre les instructions officielles et rester en alerte maximale à tout moment », a-t-il déclaré.

Avez-vous été impacté par les incendies de forêt dans le sud de la France ? Racontez-nous votre histoire à : [email protected] ou [email protected]

« Les températures augmentent et rien n’indique que ces incendies de forêt vont s’arrêter. »

Le responsable régional Rodrigue Furcy a ajouté: « Le feu a été maîtrisé, mais la zone reste sous étroite surveillance. »

Les familles qui avaient rapidement emballé leurs affaires et fui la zone dévastée ont été invitées à être particulièrement prudentes lorsqu’elles sont retournées dans leurs voitures incinérées et leurs logements de vacances.

Laetitia Richard, 39 ans, s’est dite chanceuse de s’être échappée du camping des Chênes Rouges avec son mari et ses deux enfants.

« Nous avons chargé ce que nous pouvions et sommes partis », a-t-elle déclaré. « Nous sommes vivants, et c’est le principal. »

L’incendie s’est propagé exceptionnellement rapidement en raison de températures approchant les 40 ° C et de vents atteignant 100 mph.

Dix-sept pompiers ont été blessés en combattant les flammes et un a été hospitalisé.

Les routes ont été bloquées et les trains entre la ville française de Perpignan et la frontière espagnole ont été suspendus.

Tout le département des Pyrénées-Orientales, qui borde l’Espagne, a été frappé par une sécheresse dévastatrice.

La semaine dernière, les pompiers ont combattu un autre incendie de forêt près de la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest, qui a forcé environ 8 000 personnes à fuir.

La France est au milieu de sa quatrième vague de chaleur de l’année, tandis que les incendies ont également dévasté de grandes parties de la Grèce, de l’Italie, de l’Algérie et de la Tunisie.

Jusqu’à 400 vacanciers se sont retrouvés sans logement Crédit : AP

Des avions ont été amenés pour aider à combattre les incendies Crédit : AP

Les vestiges d’une maison de vacances après que les incendies l’ont ravagée Crédit : AFP

Les responsables ont déclaré que les services d’urgence combattaient toujours les flammes Crédit : AFP

Les survivants sont assis sur l’herbe après l’évacuation de leur camping Crédit : AFP