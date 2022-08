Incendies de forêt en Colombie-Britannique : levée des ordres d’évacuation à Keremeos

Les autorités locales de la région de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, ont déclaré que tous les ordres d’évacuation autour du soi-disant feu de forêt de Keremeos Creek près de Penticton ont été annulés.

Erick Thompson, agent d’information pour le district régional d’Okanagan-Similkameen, affirme que cela signifie que les résidents des 25 derniers ménages encore déplacés par l’incendie ont reçu le feu vert pour rentrer chez eux.

Il dit que certaines propriétés restent en alerte d’évacuation en raison de l’incendie de forêt, qui est toujours actif.

L’incendie est l’un des cinq classés comme “feux de forêt notables” par le BC Wildfire Service et a calciné plus de 69 kilomètres carrés.

Hugh Murdoch, commandant des incidents pour le service des incendies de forêt, a déclaré que même si le feu continuera de brûler, il ne représente actuellement aucune menace pour les maisons et il est “très à l’aise” avec les équipes et les ressources en place.

L’incendie de Keremeos Creek a été découvert le 29 juillet et a forcé l’évacuation de plus de 500 maisons dans la région, le service des incendies de forêt affirmant que sa cause reste sous enquête.



