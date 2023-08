Incendies de forêt en Colombie-Britannique : les restrictions de voyage vers West Kelowna sont désormais levées

L’ordonnance provinciale restreignant les voyages non essentiels à West Kelowna sera levée à minuit.

Jeudi 24 août, le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a exprimé sa gratitude à ceux qui ont modifié leurs projets de voyage après l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 19 août pour West Kelowna, ainsi que pour cinq autres communautés touchées par le feu.

« Nous souhaitons également remercier l’industrie du tourisme pour son agilité, son soutien et sa compréhension, et pour ses efforts visant à libérer de l’espace pour les évacués, ainsi que pour les nombreux pompiers et équipes d’urgence qui nous protègent. »

Ma a encouragé les Britanno-Colombiens à continuer d’éviter les communautés touchées par les incendies de forêt.

« Sachez-le avant de partir et soyez prêt. De nombreuses communautés continuent d’être touchées par les incendies de forêt et font face à des défis. Écoutez les directives des communautés locales et respectez les ordres et les alertes d’urgence.

