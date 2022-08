Incendies de forêt en Colombie-Britannique : les incendies notables devraient être réduits à 3

Le nombre d’incendies que BC Wildfire Service considère comme particulièrement visibles ou menaçants devrait passer de cinq à trois.

En fin de journée jeudi (25 août), l’incendie de Briggs Creek près de Kaslo et l’incendie de Mount Docking près de Radium Hot Springs ne seront plus classés comme des incendies notables. Le comportement du feu dans les deux zones est considéré comme faible et sous contrôle.

Dans toute la province, 82 des 230 incendies de forêt qui brûlent activement sont hors de contrôle, selon BC Wildfire. 65 autres sont sous contrôle et 34 sont détenus. Quarante-quatre incendies sont considérés comme nouveaux, les cinq derniers étant considérés comme des incendies notables (bientôt trois).

On pense que la foudre est la cause de 76,1% d’entre eux, avec des personnes derrière 7,4% supplémentaires et le début des 16,5% restants inconnu.

La majorité continue de brûler dans la moitié sud de la Colombie-Britannique, où le temps a été le plus chaud et le plus sec. Il y a 84 incendies de forêt dans le sud-est, 34 dans la région des incendies de Kamloops, 39 le long de la côte et 16 dans la région de Cariboo. 39 autres brûlent dans la région des incendies de Prince George, les 18 derniers dans le nord-ouest.

Depuis le début de la saison des feux de forêt de cette année, 39 070 hectares ont brûlé. Cela se compare à plus de 850 000 hectares en 2021 et à une moyenne de 320 377 hectares de zone brûlée sur 10 ans.

D’ici jeudi en fin de journée, les trois incendies notables comprendront :

Ruisseau de Keremeos

Taille estimée du feu : 7 000 hectares

Emplacement : 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton

Découvert: 29 juillet

Cause : En cours d’enquête

BC Wildfire indique que le comportement du feu est minime autour du périmètre de l’incendie, mais que les orages entrants pourraient apporter des vents violents et une activité accrue.

Le feu est stable le long du côté ouest de la route 3A, mais BC Wildfire indique que la fumée restera dans la région jusqu’à ce qu’il y ait des précipitations importantes. La fumée visible à l’extérieur du périmètre de l’incendie doit être signalée.

Les alertes d’évacuation ont été supprimées, mais la route de service forestier de Keremeos Creek reste fermée.

Il y a 139 pompiers, 10 hélicoptères et quatre pièces d’équipement lourd sur les lieux.

Crête de Connell

Taille estimée du feu : 1 719 hectares

Emplacement : 23 kilomètres au sud de Cranbrook

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

De la pluie et du temps plus frais tout au long du week-end dernier et au début de la semaine ont contribué à réduire l’activité des incendies.

Les équipages travaillent pour éteindre les points chauds restants en se basant sur le balayage infrarouge qu’une équipe a terminé samedi soir.

Une alerte d’évacuation a été annulée samedi après-midi, mais une restriction de zone reste en place.

Il y a 73 pompiers sur place, ainsi que cinq hélicoptères et trois pièces d’équipement lourd.

Ruisseau de la belette

Taille estimée du feu : 1 088 hectares

Emplacement : 2 kilomètres à l’ouest du lac Frozen et 39 kilomètres au sud-est du lac Baynes

Découvert: 4 août

Cause : Foudre

La zone brûlée par le feu de forêt a diminué d’environ 89 hectares mercredi, mais le statut du feu de forêt reste incontrôlable.

Les équipes ont terminé la mise en place d’un nouveau camp plus près de l’incendie, ce qui réduit le temps de conduite et permet aux pompiers de rester plus longtemps sur les lieux.

La zone de l’incendie la plus active se situe à l’extrémité ouest de Couldrey Creek. Là, les flammes collent principalement au sol, tout en brûlant occasionnellement certains arbres.

Une restriction de zone est en place. BC Wildfire Service rappelle à ceux qui conduisent le long des routes de service forestier à l’extérieur de la zone réglementée de suivre les règles de sécurité, y compris l’appel de leurs kilomètres et la conduite à des vitesses sécuritaires.

Il y a 57 pompiers sur place, ainsi que cinq hélicoptères et 15 pièces d’équipement lourd.

