Incendies de forêt en Colombie-Britannique : les évacués de Kelowna rentrent chez eux

Mise à jour: Tous les ordres d’évacuation de propriétés à Kelowna, en Colombie-Britannique, ont été rétrogradés en alertes, ont annoncé les responsables jeudi après-midi.

Un certain nombre d’ordres d’évacuation et d’alertes restent en vigueur pour West Kelowna, la Première Nation de Westbank, Lake Country et d’autres régions du district régional de Central Okanagan.

Les autorités ont averti les résidents de retour qu’ils pourraient rencontrer divers dangers, notamment des arbres endommagés.



L’histoire précédente suit.

La voix du chef des pompiers de Kelowna, en Colombie-Britannique, Travis Whiting, s’est brisée lorsqu’il a annoncé que tous les résidents évacués de la ville seraient autorisés à revenir d’ici la fin de la journée de jeudi.

Après une semaine d’intenses efforts de lutte contre les incendies et un changement de temps, les deux incendies qui se sont déclarés dans la ville de l’Okanagan la semaine dernière sont désormais considérés comme maîtrisés et un dernier balayage est en cours dans les zones touchées pour éliminer tout danger, selon une mise à jour fournie à une conférence de presse.

« Notre objectif aujourd’hui est de ramener tout le monde à la maison, ce qui est une excellente nouvelle », a déclaré Whiting.

« Mais cela va prendre un peu de temps et un peu de logistique. Et notre priorité numéro un ici aujourd’hui est la sécurité, la sécurité des intervenants et la sécurité des personnes qui rentrent chez elles. »

Les personnes qui ont été évacuées sont invitées à consulter un portail en ligne pour savoir quand exactement elles peuvent rentrer au lieu de se précipiter chez elles immédiatement.

« Nous voulons éviter tout embouteillage inutile ou tout obstacle inutile pendant que nous essayons de déplacer les ressources et d’ouvrir ces quartiers », a déclaré Whiting. « Alors si nous pouvons vous demander de faire preuve de ce dernier morceau de patience pour nous pendant que nous travaillons. »

Mercredi, les responsables ont confirmé que quatre propriétés à Kelowna avaient été touchées par les incendies, ce qui pourrait entraîner des dommages mineurs jusqu’à la destruction complète. Le nombre de foyers ou d’entreprises concernés par cette mesure n’est pas clair car une propriété peut comprendre plusieurs structures.

Whiting a également averti les personnes qui reviennent qu’elles verront une forte présence d’équipes de pompiers patrouillant ce qui pourrait être un paysage méconnaissable.

« Vous ne retournez pas chez vous dans le même quartier que vous avez quitté », a-t-il déclaré. « Le feu s’est propagé très près de beaucoup de ces maisons, jusque dans les cours. »

Il est également demandé à ceux qui reviennent de rester en dehors des parcs et autres « zones naturelles » afin que les équipes puissent évaluer les arbres dangereux et autres problèmes de sécurité potentiels.

« C’est une nouvelle vraiment excitante. L’énergie est très, très élevée et très, très positive ce matin. Notre objectif au cours des sept derniers jours a été de ramener tous les résidents chez eux en toute sécurité et nous ne pourrions être plus excités de voir cela. arriver », a déclaré Whiting, en conclusion de ses remarques.

Les évacués de West Kelowna et d’autres juridictions du lac Okanagan devront cependant attendre plus longtemps pour rentrer chez eux alors que l’incendie de forêt de McDougall Creek continue de brûler de manière incontrôlable.

« Je ne veux pas spéculer sur des chiffres ou des délais », a déclaré le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund.

« Il y a de grands quartiers qui se rapprochent de plus en plus du retour à la maison. Mais il y a aussi des quartiers où cela va prendre un peu de temps, notamment ceux qui ont subi d’importants dégâts dus aux incendies. »

Le nombre de propriétés endommagées ou détruites à West Kelowna, dans la Première Nation de Cisjordanie et dans certaines parties du district régional de Central Okanagan s’élève à près de 200.