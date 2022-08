Incendies de forêt en Colombie-Britannique : incendies notables réduits à 2

Près de la moitié des incendies de forêt qui brûlent en Colombie-Britannique demeurent incontrôlables, mais le nombre d’incendies notables diminue.

Lundi (29 août), il y avait 201 incendies actifs dans toute la province. Parmi eux, 93 sont considérés comme hors de contrôle, 58 sont sous contrôle, 38 sont détenus, 10 sont nouveaux et deux sont des incendies notables.

Les incendies notables sont ceux qui sont particulièrement visibles ou qui constituent une menace potentielle pour le public. Il y a une semaine, six feux de forêt étaient classés comme tels. Dimanche, l’incendie de Connell Ridge près de Cranbrook était le dernier feu de forêt à être reclassé et est désormais considéré comme maîtrisé.

La foudre continue d’être la principale cause d’incendies, faisant 73,6 % des incendies depuis le début de la saison des incendies de forêt et 80,6 % des 201 brûlant activement. On pense que les gens sont derrière 21,2% des incendies de forêt de cette année et 8% des incendies actuels. La cause des incendies restants reste inconnue.

La majorité des incendies actifs brûlent dans la moitié sud de la Colombie-Britannique, avec 72 dans le sud-est, 30 dans la région des incendies de Kamloops, 11 dans la région de Cariboo et 38 le long de la côte. 34 autres brûlent dans la région des incendies de Prince George et 16 se trouvent dans le nord-ouest.

Les incendies notables sont situés dans les régions d’incendie de Kamloops et du sud-est. Ils comprennent:

Ruisseau de Keremeos

Taille estimée du feu : 7 017 hectares

Emplacement : 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton

Découvert: 29 juillet

Cause : En cours d’enquête

BC Wildfire Service indique que certaines souches et certains arbres continuent de brûler avec le rayon du feu, mais qu’ils ne constituent pas une menace et finiront par s’éteindre d’eux-mêmes.

Le feu demeure stable le long du côté ouest de la route 3A, bien que de la fumée soit toujours visible dans le secteur. BC Wildfire dit que ce sera le cas jusqu’à ce qu’il y ait une quantité importante de pluie.

Les équipes continuent de patrouiller dans d’autres zones de l’incendie, attaquant les points chauds restants et sécurisant une ligne de contrôle (créée avec de l’eau ou des retardateurs chimiques).

Les alertes d’évacuation ont été annulées, mais la route de service forestier de Keremeos Creek reste fermée.

Il y a 78 pompiers, trois hélicoptères et trois pièces d’équipement lourd sur les lieux.

Ruisseau de la belette

Taille estimée du feu : 1 088 hectares

Emplacement : 2 kilomètres à l’ouest du lac Frozen et 39 kilomètres au sud-est du lac Baynes

Découvert: 4 août

Cause : Foudre

Les équipes continuent de patrouiller le feu, en utilisant des cartes de balayage pour localiser les points chauds et les éteindre. Ils travaillent également à créer une ligne noire de 50 pieds (une zone délibérément brûlée pour éliminer tous les matériaux combustibles) le long du flanc est du feu.

Une ordonnance de zone de congé est en vigueur entre la jonction de la Flathead Forest Service Road et de la Kishinea Forest Service Road vers le sud sur la Flathead Forest Service Road jusqu’à la jonction avec la Ram Main/Cabin Forest Service Road et la Flathead Border Forest Service Road. Une restriction de zone est également en place et BC Wildfire rappelle aux gens que cela signifie qu’ils ne peuvent pas chasser dans la région.

Il y a 61 pompiers sur place, ainsi que deux hélicoptères et huit pièces d’équipement lourd.

