Incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest : les résidents de Hay River et de Fort Smith transportés par avion en lieu sûr

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a émis lundi des avertissements insistants conseillant aux résidents d’évacuer Hay River, Enterprise, la Première Nation K’atl’odeeche, Fort Smith et les régions avoisinantes alors que les incendies de forêt se propagent près des communautés.

À Hay River et à Fort Smith, les résidents ont été invités à éviter de conduire sur les autoroutes locales et à se rendre immédiatement à leur aéroport local, car les conditions devaient s’aggraver.

« Les conditions sont dangereuses et continueront de s’aggraver. Les déplacements par autoroute ne sont pas une option comme issue », lisent les ordres d’évacuation du gouvernement.

« Votre sortie la plus sûre est dans l’avion, MAINTENANT. ALLEZ À L’AÉROPORT MAINTENANT.

Les résidents des établissements de soins de longue durée avaient été transportés à Yellowknife lundi matin, tandis que d’autres résidents étaient transportés par avion de l’aéroport de Hay River à Grand Prairie, en Alberta, et à Fort McMurray, en Alberta, selon la ville de Hay River.

La municipalité a déclaré que des pompiers d’autres régions, quatre hélicoptères et des bombardiers à eau se dirigeaient vers la communauté lundi pour aider à éteindre les flammes, qui ont parcouru environ 39 kilomètres vers Hay River dimanche « en raison de vents violents ».

«Des dommages importants à la structure» ont été signalés dans le hameau d’Enterprise, dans la région de Patterson Road, dans certaines parties de Paradise Gardens, ainsi que des «dommages importants» aux lignes Northwestel Fiber et aux lignes électriques au sud de Patterson Road, ont déclaré des responsables.

« Nos pensées vont à ceux qui ont perdu des maisons et des entreprises », a déclaré la ville de Hay River dans un message sur Facebook.

L’opération de sauvetage est l’une des plus importantes de l’histoire des Territoires du Nord-Ouest, qui a connu jusqu’à présent six évacuations communautaires cette saison des feux de forêt, a déclaré le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Shane Thompson.

Les lignes de communication étant compromises dans la région de South Slave, les responsables faisaient de leur mieux pour partager des mises à jour en temps opportun avec les membres de la communauté.

1/2 Je suis attristé qu’une autre communauté des Territoires du Nord-Ouest soit évacuée en raison d’un incendie de forêt – marquant la sixième évacuation communautaire de ce type cette saison. Résidents de Fort Smith, sachez que vous serez soutenus pendant cette période difficile. – Shane Thompson (@Nahendeh_MLA) 13 août 2023

Dans une mise à jour lundi après-midi, les responsables ont déclaré que deux incendies étaient particulièrement préoccupants – l’un se déplaçant vers le nord depuis l’Alberta et le parc national Wood Buffalo et l’autre vers l’est depuis Kakisa, qui avaient tous deux « considérablement augmenté » depuis une mise à jour précédente.

«Aujourd’hui, des vents moins forts mais toujours importants continueront de pousser les deux incendies vers le sud et vers l’est», a déclaré le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

L’ancienne chef nationale dénée Noeline Villebrun a déclaré qu’elle se rendait de Yellowknife à Fort Resolution pour des funérailles dimanche après-midi, mais qu’elle a été refoulée en raison d’un incendie dans la région.

« Lorsque nous avons parlé au patrouilleur routier, il a partagé des informations et il avait dit que le feu avait parcouru 18 kilomètres en une heure, … et cela a à voir avec le vent », a déclaré Villebrun à CTV News Channel lundi.

« Le vent était très fort pendant que nous roulions, nous (pouvions) voir les arbres qui étaient penchés. C’est la vitesse à laquelle le vent soufflait, donc cela n’a pas aidé le feu.

Bien que sa communauté n’ait pas été touchée, Villebrun a déclaré qu’elle ressentait « beaucoup d’anxiété » et qu’elle était inquiète pour ceux qui ont été directement touchés par les incendies de forêt.

« Même si nous vivons à Yellowknife, nous avons de la famille partout dans ces communautés. Nous sommes tous connectés. Donc, si une communauté est touchée, vous savez, nous ressentons cette dévastation et nous essayons de faire ce que nous pouvons en collectant des fonds ou en hébergeant quelqu’un ou en partageant de la nourriture », a-t-elle ajouté.

L’armée canadienne a été appelée dimanche pour aider à lutter contre les incendies dans les Territoires du Nord-Ouest alors que le pays fait face à sa pire saison de feux de forêt.

Lundi, il y avait 1 096 feux de forêt actifs au Canada, dont 234 dans les Territoires du Nord-Ouest, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada.