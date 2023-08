Incendies de forêt au Portugal: Inferno plane sur les chaises longues alors que le mur de flammes se propage aux stations balnéaires de l’Algarve et que les touristes sont évacués

Un enfer RAGING planait sur les chaises longues au Portugal alors que les incendies de forêt continuaient de se propager dans les points chauds touristiques.

Plus de 1 000 habitants et vacanciers ont été évacués alors que des centaines de pompiers combattent les flammes.

Des panaches de fumée remplissent le ciel au-dessus des chaises longues à Teima Alentejo SW Crédit : Solarpix

L’hôtel a été ravagé par les incendies Crédit : Solarpix

Teima Alentejo SW avant d’être englouti par les flammes Crédit : Solarpix

Des milliers d’hectares de forêt dans le sud du Portugal ont été rasés par l’énorme incendie – qui a maintenant balayé les stations balnéaires de l’Algarve.

Des incendies de forêt ont éclaté samedi – mais les conditions météorologiques ont entravé les efforts des services d’urgence.

Environ 1 400 personnes ont dû être évacuées de l’Algarve, l’une des principales destinations touristiques du Portugal.

Une image dramatique de la région voisine de l’Alentejo montre des panaches géants de fumée noire remplissant le ciel au-dessus d’une rangée de chaises longues vacantes au bord d’une piscine.

L’hôtel a ensuite été détruit par un incendie de forêt – avec la destruction de Teima Alentejo SW dans des images choquantes.

Luisa Botelho et son ex-mari Paulo Camacho en ont fait un hôtel de campagne primé après avoir acheté la propriété il y a près de dix ans.

La majeure partie de la maison principale aurait été détruite par les flammes samedi.

Ce B&B chic a été élu meilleur hôtel rural du Portugal en 2017 et a reçu le prix TripAdvisor Travellers’ Choice Award en 2021.

Révélant les dégâts causés par le feu de forêt, Luisa a déclaré : « Teima a été consumée par les flammes. Cet endroit spécial auquel nous avons consacré toute notre vie a maintenant une blessure profonde.

« Nous serons fermés jusqu’à ce que cette plaie cicatrise, jusqu’à ce que nous soyons à nouveau en mesure d’accueillir nos clients et amis comme nous l’avons toujours fait.

« Nous aurons besoin de l’aide de tous pour pouvoir briller à nouveau. Nous fournirons des mises à jour bientôt.

Des rapports du jour au lendemain indiquent que six incendies de forêt font toujours rage au Portugal.

Cela survient des semaines après que des incendies de forêt ont balayé les îles de vacances grecques de Rhodes – forçant plus de 20 000 vacanciers et habitants à fuir

Les flammes ont brûlé pendant près d’une semaine alors que la Grèce était frappée par une vague de chaleur extrême qui rendait difficile de contenir l’incendie.

Mais le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a insisté sur le fait que l’île était désormais « de retour à la normale ».

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 une année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.

L’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a déclaré que cela augmenterait les températures dans le monde et que l’effet devrait se poursuivre pendant le reste de l’année.

Et malgré la chaleur de cet été, la température record d’Europe de 48,8 ° C – enregistrée en 2021 en Sicile – n’a pas été atteinte et ne devrait pas être dépassée pour le moment.

Des incendies de forêt se sont déclarés au Portugal ce week-end Crédit : EPA

Des centaines de touristes et d’habitants ont évacué Crédit : AFP