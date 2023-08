Incendies de forêt au Canada : Yellowknife une «ville fantôme» après la fuite de 19 000 maisons | Nouvelles du monde

Shane Thompson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du territoire, a déclaré que la situation des incendies de forêt restait critique (Photo : Rex/AP/Reuters) L’une des plus grandes villes de Le Grand Nord canadien est pratiquement désert après que la quasi-totalité de ses 20 000 habitants aient fui un incendie de forêt. À Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest, des responsables ont déclaré que 15 000 personnes étaient parties en voiture, et 3 800 autres transportées par avion, après avoir été averties que l’incendie les atteindrait d’ici la fin de semaine. Kieron Testart, qui a fait du porte-à-porte dans les communautés autochtones voisines de Dettah et NDilo pour vérifier les gens, a déclaré au milieu des rues vides et des magasins fermés: « C’est une ville fantôme ». Alors que le dernier magasin, la pharmacie et la station-service sont sur le point de fermer, un bar est resté ouvert, au service des secouristes épuisés. « C’est un peu comme avoir une pinte au bout du monde », a-t-il ajouté. Environ 2 600 personnes se trouvent toujours dans la ville, dont 1 000 travailleurs essentiels, ont indiqué les autorités. Shane Thompson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du territoire, a déclaré que la situation des incendies de forêt demeure critique. Il a déclaré que tous les membres du personnel non urgent qui étaient restés se mettaient en danger et mettaient les autres en danger, ajoutant: « S’il vous plaît, sortez maintenant. » Une épaisse fumée provenant des incendies de forêt à proximité remplit le ciel à Yellowknife (Photo: Presse canadienne / Shutterstock)



L’incendie de Crater Creek brûle derrière une zone sous ordre d’évacuation dans le village de Keremeos (Photo: AFP via Getty)



Keith Swirlle se repose dans son camion tout en dirigeant le trafic de Yellowknife à Fort Providence (Photo : Presse canadienne/Shutterstock) Des températures plus fraîches et une humidité plus élevée ont aidé les pompiers à empêcher le feu de forêt de progresser vendredi, le retenant à neuf milles au nord-ouest de la périphérie de la ville. L’agent d’information sur les incendies, Mike Westwick, a déclaré: « Pour la première fois depuis longtemps, nous avons reçu un peu d’aide de la météo. » Mais il a averti que les secouristes craignent toujours qu’un léger changement dans les conditions ne propulse encore l’incendie – l’un des centaines de kilomètres de terres brûlantes du territoire – vers eux. L’incendie, causé par la foudre il y a plus d’un mois, couvre environ 644 miles carrés et « ne disparaîtra pas de sitôt ». M. Westwick a déclaré que l’incendie avait sauté trois lignes de confinement différentes, alimenté par un temps sec et des forêts denses. Il a décrit comment 11 avions-citernes avaient été déployés pour bombarder d’eau sur les flammes, en plus d’une nouvelle ligne de feu de six milles creusée pour essayer de garder les flammes à distance. Il s’agit de « l’opération d’eau lourde la plus importante que nous ayons jamais vue sur le territoire », a-t-il ajouté.



Des milliers de personnes ont commencé à être transportées par avion vers la sécurité depuis des villages éloignés menacés par des incendies de forêt dans le Grand Nord canadien dans la nuit de lundi à mardi (Photo: AFP via Getty) À des centaines de kilomètres au sud de Yellowknife, des maisons ont brûlé à West Kelowna, en Colombie-Britannique, une ville d’environ 38 000 habitants, après qu’un incendie de forêt ait augmenté « de manière exponentielle » que prévu du jour au lendemain, ont déclaré des responsables. Plus: Tendance

Le premier ministre David Eby a déclaré l’état d’urgence pour la province en raison de l’évolution rapide de la situation des incendies de forêt. « Nous sommes dans une situation extrêmement difficile dans les jours à venir », a déclaré M. Eby lors d’une conférence de presse vendredi soir. Il a déclaré que le décret donnerait aux autorités un certain nombre d’outils juridiques, notamment le pouvoir d’empêcher les personnes de se rendre dans des zones dangereuses et de garantir l’accès aux logements des évacués et aux équipements lourds pour lutter contre les incendies. Les responsables de West Kelowna ont déjà ordonné aux gens d’évacuer 2 400 propriétés et ont alerté 4 800 propriétés supplémentaires pour qu’elles soient prêtes à partir. Les résidents regardent le feu de forêt de McDougall Creek à West Kelowna, en Colombie-Britannique (Photo: AFP via Getty)



Des ordres d'évacuation ont été mis en place pour les zones proches de Kelowna, car l'incendie menaçait la ville d'environ 150 000 personnes (Photo: AFP via Getty) Le BC Wildfire Service a déclaré que le feu s'étendait sur 26 milles carrés. Aucune victime n'a été signalée, mais certains premiers intervenants se sont retrouvés piégés alors qu'ils sauvaient des personnes qui n'avaient pas réussi à évacuer, a déclaré Jason Brolund, chef du service d'incendie de West Kelowna. Bowinn Ma, le ministre provincial de la gestion des urgences, a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi après-midi: «J'ai été profondément horrifié d'être témoin des images affligeantes émergeant de West Kelowna. « Les dernières 24 heures ont été incroyablement difficiles pour les habitants de toute la province. » Le Canada a connu un nombre record d'incendies de forêt cette année – avec plus de 5 700 incendies brûlant plus de 53 000 milles carrés d'un bout à l'autre du Canada, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada. Vendredi matin, plus de 1 000 incendies de forêt brûlaient à travers le pays, dont plus de la moitié étaient incontrôlables. Environ 6 800 personnes dans huit autres communautés des Territoires du Nord-Ouest avaient déjà évacué leurs maisons, y compris la petite communauté d'Enterprise, qui a été en grande partie détruite. Les responsables ont déclaré que tout le monde s'en était sorti vivant.

