Incendies de forêt au Canada : voici ce que c’est que d’être pompier

Combattre les incendies de forêt au Canada n’est pas une tâche facile.

Les pompiers travaillent souvent dans une chaleur étouffante et sèche et des vents forts peuvent parfois rendre la tâche d’éteindre les incendies presque impossible. Ils sont le genre de personnes qui courent vers le danger, veulent aider et n’ont aucun problème à travailler de longues heures.

Les pompiers du Canada protègent sans relâche les villes et les villages des énormes incendies à travers le pays depuis le début du printemps. La saison des incendies de cette année ne ressemble à aucune autre, testant les limites des équipes de pompiers qui doivent être physiquement et émotionnellement préparées à faire face à la nature imprévisible des incendies de forêt.

Environ 134 000 kilomètres carrés de terres ont été brûlés jusqu’à présent cette année, c’est plus que la superficie combinée de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Au 18 août, plus de 1 000 incendies brûlaient activement au Canada, dont beaucoup sont hors de contrôle.

Cette année, trois pompiers sont morts en combattant les flammes, soulignant à quel point le travail peut être dangereux.

CTVNews.ca s’est entretenu avec trois pompiers actuellement en première ligne. Pour eux, le travail est plus que ce qu’ils font, il englobe toute leur vie.

« JE VOULAIS PROPOSER MES SERVICES »

Dans le paysage montagneux et la forêt dense du Yukon, Elijah Stevens, 26 ans, aime chaque instant de son travail.

Le pompier Ojibwe de la Première Nation de Coochiching a passé les trois dernières saisons d’incendie à aider les communautés du territoire. Il travaille avec Yukon First Nations Wildfire, une entreprise qui travaille en partenariat avec le gouvernement territorial.

Stevens a étudié la lutte contre les incendies structurels à l’université, lorsqu’il a été présenté à d’autres opportunités.

Elijah Stevens combattant un feu de forêt au Yukon. (Contribué)

« J’adore le style de vie d’être dans la brousse, c’est un peu ce qui m’a attiré et puis dès que j’ai fait un peu de recherche, je suis absolument tombé amoureux de cette dénomination de travail », a-t-il déclaré à CTVNews. .ca dans une entrevue.

Stevens dit que le travail ne répond pas seulement à son désir d’être à l’extérieur.

« Je suis absolument tombé amoureux d’aider à la fois mère nature et les communautés ici au Yukon », a déclaré Stevens à CTVNews.ca depuis son camp près de la ville de Carmacks, à deux heures de route de Whitehorse.

Pour Stevens — qui se décrit comme un peu accro à l’adrénaline — le travail est passionnant, différent chaque jour et comble sa passion d’aider les autres, en particulier les autres communautés autochtones.

« Je suis très fier d’être autochtone et membre des Premières Nations… Être en mesure d’offrir mon service à quelque chose qui non seulement emploie des Canadiens autochtones, mais fait également de son mieux pour servir les bandes (est gratifiant) », a-t-il déclaré.

Stevens dit que de nombreuses émotions peuvent découler du fait d’être le chef d’une équipe de pompiers : le stress, l’excitation et la terreur. Cela peut aussi être éprouvant mentalement et physiquement.

Son équipage de trois personnes combat les incendies pendant 19 jours de mai à septembre chaque année. Ils travaillent de 8 à 16 heures par jour, puis prennent deux jours de repos.

Pendant qu’ils sont en service actif, ils dorment dans des bases précédemment établies, qui consistent en des tentes, de la nourriture, de l’eau et d’autres fournitures.

Elijah Stevens et son équipage. (Contribué)

Bien que Stevens soit un campeur passionné et aime la nature sauvage, il dit qu’il peut parfois être difficile d’être à l’extérieur. Plus tôt dans la saison des incendies, son équipage s’est rendu en Alberta où ils passaient entre 12 et 18 heures sur la ligne de feu.

« Il suffit de battre le corps mentalement et physiquement. Et puis vous revenez à la tente… Cela demande beaucoup et cela vous coûte cher. Ce n’est pas aussi réparateur que ce que cela pourrait potentiellement être », a déclaré Stevens. .

Au cours de leur séjour en Alberta, Stevens et son équipage ont été témoins d’un comportement de feu « extrême » qui les a forcés à revenir sur leurs pas.

« Nous sommes le genre de personnes où nous rencontrons des situations pour aider les gens parce que nous comprenons la gravité de perdre votre maison ou de perdre vos proches », a-t-il déclaré. « Cette mentalité de service de ‘Que puis-je offrir?’ Et ‘Comment puis-je aider?’ Cela remplace en quelque sorte la peur. »

Malgré les conditions de travail parfois difficiles, il dit que le fait d’entendre de simples « remerciements » de la part des membres de la communauté vaut la peine de lutter contre les incendies chaque jour difficile.

« Je veux juste dire que nous apprécions vraiment cela et cela nous incite à revenir au travail tous les jours », a-t-il déclaré.

« VOUS POUVEZ COMPTER SUR VOTRE FAMILLE D’INCENDIE POUR TOUT »

Tegan Luckham a toujours été destinée à être pompier, ou du moins c’est ce que croyait son frère.

« Je n’avais en quelque sorte pas trop le choix, je suppose, d’être pompier », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans une interview après un long quart de nuit en première ligne. « Mon frère aîné était dans la salle et dès que j’ai eu l’âge, il a dit : « Tu rejoins la salle. » »

Ce mois-ci marquera 13 ans depuis que Luckham est devenu pompier volontaire, l’épine dorsale de nombreuses équipes dans le pays. Elle a d’abord commencé à faire du bénévolat sur l’île Thetis, au large de l’île de Vancouver, et a finalement déménagé au service d’incendie de la vallée de la rivière Chilliwack en Colombie-Britannique.

Tegan Luckham et une partie de sa famille de pompiers. (Contribué)

Les bénévoles des petites collectivités constituent la majorité des personnes qui luttent contre les incendies de forêt au Canada. Ken McMullen, président de l’Association canadienne des chefs de pompiers, estime que sur les 126 000 pompiers du pays, entre 80 000 et 90 000 sont des bénévoles.

Pendant les mois d’été, cela signifie qu’ils jonglent avec un « travail qui paie les factures » et dans le cas de Luckham, une jeune famille. Ses horaires de travail flexibles en tant que gérante de grange et sa propre entreprise d’équitation lui permettent de combattre les incendies pendant des périodes d’une semaine tout au long de l’été.

Le mari de Luckham est également pompier volontaire ce qui peut « compliquer » leur situation.

« Nous avons des animaux et notre enfant (Maverick) donc généralement, nous nous tapons dans les mains, je vais monter pendant une semaine, puis il sortira pendant une semaine », a-t-elle déclaré.

Au moment de l’interview de Luckham avec CTVNews.ca, elle a été déployée à Seton Portage, en Colombie-Britannique, où un incendie incontrôlable a brûlé. En règle générale, les quarts de travail des pompiers durent 12 heures et alternent jour et nuit. Lorsqu’ils sont stationnés dans la brousse, ils doivent être autonomes pendant trois jours.

Luckham dit que les pompiers qui travaillent de nuit sont logés dans un hôtel local, afin qu’ils puissent dormir pendant la journée.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle se portait volontaire pour lutter contre les incendies de forêt, Luckham a déclaré que le travail était « très cool ».

« J’ai vu plus de Colombie-Britannique en déploiement que je n’en ai voyagé seule », a-t-elle déclaré. « Vous apprendrez tellement de choses et vous vivrez toutes ces choses vraiment cool… C’est un travail difficile et nous pouvons avoir des mauvais jours vraiment difficiles, mais c’est un travail vraiment épanouissant et gratifiant. »

Tegan Luckham et sa famille. (Contribué)

Être loin de chez soi peut être difficile, mais l’équipe de pompiers de Luckham aide à la soutenir, elle et sa famille.

« Les pompiers sont une famille, vous ne pouvez pas travailler avec des gens dans ce genre de conditions et ne pas développer un lien avec eux d’une manière ou d’une autre », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez compter sur votre famille de pompiers pour tout, ils interviennent simplement si vous avez besoin d’aide… c’est assez génial d’avoir ce genre de système de soutien autour. »

« J’AI BEAUCOUP DE TRAVAIL DANS LA TÊTE »

Le sentiment de soutien et de redonner à sa communauté est la principale raison pour laquelle Brittany Evans fait du bénévolat auprès de son service d’incendie local.

Basée à Penhold, en Alberta, cette mère de deux enfants est pompier depuis un peu plus de sept ans. Pendant la journée, elle est conseillère financière, ce qui lui donne une certaine flexibilité pour répondre aux appels.

« Chaque fois que quelqu’un appelle le 9-1-1, c’est généralement l’un des pires jours de sa vie, et juste pour pouvoir aller l’aider à traverser cela, c’est juste un bon moyen de redonner à la communauté », a-t-elle déclaré à CTVNews. Californie.

Brittany Evans et sa famille. (Contribué)

Habituellement, son service de 35 personnes se concentre sur la réponse aux appels dans les champs pétrolifères, mais pendant la saison des feux de forêt, ils sont parfois déployés dans d’autres parties de la province.

Cette année, c’était la première fois qu’Evans se rendait sur le front. Pendant les autres saisons, son département était chargé de protéger les structures, mais cette année, en raison de la nature des incendies, c’était « très différent ».

« Les deux premiers jours, c’était une protection structurelle sur de nombreuses superficies, mais j’ai ensuite été envoyée en première ligne de l’incendie », a-t-elle déclaré. « C’était une expérience d’apprentissage… c’était génial… mais c’était définitivement différent. »

Evans a été envoyé dans la vallée de Drayton, en Alberta. Incendie, qui a détruit cinq maisons et contraint la ville à évacuer.

Elle travaillait 92 heures par semaine et se disait chanceuse d’avoir un hôtel où dormir la nuit. Au cours de son déploiement, Evans dit qu’elle a perdu du poids en raison de la marche constante nécessaire pour éloigner le feu.

Travailler en première ligne peut être « angoissant », dit Evans.

Les équipes de pompiers travaillent parfois 24 heures sur 24 pour s’assurer que le feu ne se propage pas. (Contribué par Brittany Evans.)

« Je sais que c’est effrayant, je sais que c’est dangereux et loin de ma famille. Des gens meurent en faisant ça tout le temps », a-t-elle déclaré. « Je pense à mes clients au travail, à mes enfants et à mon mari. J’avais beaucoup de choses en tête. Mais en même temps… je savais que je pouvais le faire. J’avais juste besoin d’être intelligente. »

Selon Evans, travailler sur les incendies de forêt a été une expérience d’apprentissage pour l’ensemble du service alors qu’ils naviguaient dans les tâches quotidiennes. Elle ajoute que la fierté que ressentent les pompiers de se voir confier de telles situations à haut risque et de savoir qu’ils protègent les communautés est toute la gratitude dont ils ont besoin.

« Cela donne un sentiment de satisfaction », a déclaré Evans.