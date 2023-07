Incendies de forêt au Canada: une ville frontalière évacuée alors que les flammes traversent les États-Unis | Nouvelles du monde

Des milliers de personnes ont reçu l’ordre de quitter une ville frontalière canadienne en raison d’un incendie de forêt « hors de contrôle ».

L’incendie, connu sous le nom d’Eagle Bluff, a déclenché des ordres d’évacuation à Osoyoos, en Colombie-Britannique, les responsables estimant qu’il s’étend sur environ 2 200 acres (3,44 milles carrés) du côté canadien de la frontière.

On pense qu’il s’étend sur environ 2 000 acres (3,13 milles carrés) du côté américain de la frontière dans l’État de Washington.

« Il y a du personnel d’équipage de l’attaque initiale, plusieurs ressources uniques, deux hélicoptères, du personnel de protection de la structure et

équipement lourd répondant à l’incident » à Osoyoos, a déclaré le British Columbia Wildfire Service.

« Au total, 732 propriétés ont fait l’objet d’un ordre d’évacuation et 2 094 sont sous alerte d’évacuation. 132 personnes ont demandé une aide d’urgence », a déclaré le responsable de l’information du district régional Erick Thompson lors d’un point de presse.

Environ 6 700 personnes vivent dans la ville évacuée.

Les températures dans la ville devraient atteindre 33 ° C (91 ° F), avec un maximum moyen pour juillet autour de 30 ° C (86 ° F).

Cela survient après que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé qu’un pompier de 25 ans est décédé en combattant les incendies dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

La GRC a déclaré qu’il travaillait dans une région éloignée lorsque son quad a roulé sur une pente raide sur une route de gravier vendredi.

Eagle Bluff est le dernier incendie de forêt dans la région, avec des responsables affirmant que plus de 1 500 incendies ont brûlé la Colombie-Britannique jusqu’à présent en 2023 – avec plus de 360 ​​au cours du week-end seulement et 191 classés comme « hors de contrôle ».

Carte des incendies qui brûlent en Colombie-Britannique – avec des incendies incontrôlables marqués d’une flamme rouge. Photo : BC Wildfire Service



Il y a une poignée d’incendies « hors de contrôle » à travers la Colombie-Britannique, qui sont caractérisés comme « un feu de forêt qui continue de se propager et ne répond pas aux efforts de suppression ».

Plus tôt dans l’année, la fumée d’autres incendies de forêt à travers le Canada a soufflé à travers New Yorkenveloppant la ville et causant des problèmes respiratoires.

En Europe, les incendies la semaine dernière brûlé à travers les îles grecques et l’Afrique du Nordforçant des évacuations dramatiques des centres de villégiature.

Rhodes a subi le plus gros des flammes, de nombreuses villes du sud de l’île restant endommagées ou inaccessibles.

Les experts disent que le nombre croissant d’incendies de forêt dans le monde est le résultat direct du changement climatique.