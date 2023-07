Incendies de forêt au Canada: Trudeau et d’autres pleurent la mort d’un deuxième pompier alors que la fumée déclenche de nouvelles alertes sur la qualité de l’air aux États-Unis

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a présenté ses condoléances dimanche au milieu des nouvelles qu’un deuxième pompier est décédé au milieu de la lutte contre les incendies record de cette saison.

Un pompier de Fort Liard est décédé « des suites d’une blessure subie alors qu’il combattait un incendie de forêt près de sa communauté samedi après-midi », a annoncé dimanche le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest du Canada dans un communiqué. Le pompier n’a pas encore été identifié publiquement.

« Je suis incroyablement attristé par la nouvelle des Territoires du Nord-Ouest, qu’un autre pompier a perdu la vie en combattant des incendies de forêt », a tweeté Trudeau dimanche. « À leur famille, à leurs amis et à ceux qu’ils servaient héroïquement : les Canadiens vous gardent dans nos pensées. Nous sommes là pour vous.

L’officier d’information sur les incendies de forêt, Jessica Davey-Quantick, a déclaré que le pompier était impliqué dans la lutte contre un incendie qui a commencé le 7 juillet dans le district de Fort Liard et se trouve actuellement à environ 16 miles au sud-est de la ville. Elle a déclaré à l’Associated Press qu’aucune autre information sur le pompier ne serait fournie tant que les membres de la famille n’en auraient pas été informés.

« J’ai parlé avec la famille pour exprimer mon chagrin et souligner à quel point c’est une perte énorme pour tous ceux qui les connaissaient et pour la communauté de Fort Liard », a déclaré le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du gouvernement territorial, Shane Thompson, dans un communiqué. « Les pompiers de tout le territoire ont mon plus grand respect pour leurs efforts continus pour protéger nos maisons et nos communautés tout en faisant face à des conditions aussi extrêmes. Cela a déjà été une saison très difficile pour les pompiers des TNO, avec des incendies de forêt commençant plus tôt que la normale et à la portée de nos communautés. et d’autres infrastructures critiques. »

« Je félicite tous nos pompiers pour leur engagement à protéger nos communautés et d’autres objets de valeur », a déclaré Thompson. « Leur dévouement à leur travail et par extension, notre protection, ne passe pas inaperçu – mais rend également cette perte encore plus douloureuse. Penser qu’un de nos propres pompiers a été perdu en protégeant sa propre communauté est incroyablement attristant. Je veux envoyer mon mes plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cette tragédie. Je partage votre profonde tristesse face à cette perte.

La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a ajouté dans un tweet : « C’est une perte tragique pour tout le territoire, et j’offre mes plus sincères condoléances à leur famille, amis et collègues. La bravoure et l’altruisme de nos pompiers sont un cadeau incroyable pour nous. Merci pour votre service à notre territoire et à notre pays.

Le décès est survenu deux jours après que le pompier Devyn Gale a été tué par la chute d’un arbre près de Revelstoke, en Colombie-Britannique.

La Gendarmerie royale du Canada a déclaré que l’équipe de la femme de 19 ans avait perdu le contact avec elle avant l’accident et qu’elle avait été retrouvée après une recherche.

Dimanche, le Centre interservices des feux de forêt du Canada a enregistré 883 incendies actifs, avec environ 24,5 millions d’acres de terres brûlées.

L’Agence américaine de protection de l’environnement a publié dimanche des alertes sur la qualité de l’air pour plusieurs États s’étendant du Montana à l’Ohio en raison de la fumée provenant des incendies de forêt au Canada.

« Des alertes sur la qualité de l’air sont en place pour une grande partie des Grands Lacs, du Midwest et du nord des Hautes Plaines », a déclaré le National Weather Service. « Cela est dû à l’épaisse concentration persistante de fumée de feux de forêt canadiens au-dessus de ces régions. Alors que la concentration de fumée dans l’atmosphère devrait commencer à diminuer d’ici lundi, il y a encore suffisamment de fumée pour soutenir une qualité de l’air malsaine qui est malsaine pour les groupes sensibles dans certaines régions. de ces régions au début de la semaine à venir. »

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré dimanche que l’air malsain des incendies de forêt au Canada devrait à nouveau toucher certaines parties de l’État de New York lundi, principalement dans le nord et l’ouest de l’État. Elle a déclaré que l’indice de qualité de l’air était prévu entre 100 et 150 dans ces zones, alors que 0 à 50 est la norme. Ses commentaires sont venus lors d’une conférence de presse sur les fortes pluies et les inondations.

