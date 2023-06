Incendies de forêt au Canada : la fumée devrait atteindre la Norvège

Points clés La fumée de centaines d’incendies au Canada a dérivé jusqu’en Norvège.

Les autorités surveillent l’impact sur les voyages et la qualité de l’air.

Des pompiers arrivent également d’Afrique du Sud, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

Les responsables norvégiens ont déclaré que la fumée des incendies de forêt canadiens qui ont enveloppé certaines parties des États-Unis et du Canada dans une épaisse brume devrait se déverser en Norvège.

Les scientifiques de l’atmosphère et du climat de l’Institut norvégien de recherche sur le climat et l’environnement ont utilisé un modèle de prévision pour prédire comment la fumée se déplacerait dans l’atmosphère.

La fumée s’est déplacée au-dessus du Groenland et de l’Islande depuis le 1er juin, et des observations dans le sud de la Norvège ont enregistré des concentrations croissantes de particules en aérosol, a indiqué l’institut de recherche.

« Nous pourrons peut-être voir de la brume ou sentir de la fumée », a déclaré Nikolaos Evangeliou, chercheur principal au NILU.

« Cependant, nous ne pensons pas que le nombre de particules dans l’air ici en Norvège sera suffisamment important pour être nocif pour notre santé. »

Des centaines de feux brûlent encore

Kjetil Torseth, directeur de recherche au NILU, a déclaré qu’avec « l’augmentation des températures due au changement climatique, les incendies de forêt sont susceptibles d’être plus fréquents et d’une plus grande ampleur ».

Des alliés du monde entier ont promis d’augmenter leur aide au Canada dans sa lutte contre des centaines d’incendies qui ont balayé le pays lors de son pire début de saison des incendies de forêt.

Les incendies de forêt qui se sont intensifiés au cours du mois dernier ont forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leurs maisons et ont envoyé une brume enfumée sur une large bande des États-Unis.

Environ 4,3 millions d’hectares ont déjà brûlé, soit environ 15 fois la moyenne annuelle de la dernière décennie.

Plus de 400 incendies brûlaient jeudi, dont plus du tiers au Québec, où le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déclaré qu’aucune pluie n’était prévue avant la semaine prochaine.

Il a déclaré qu’il n’y avait eu jusqu’à présent aucun rapport de blessés, de décès ou de dommages à la maison à la suite des incendies, mais il n’était pas clair jeudi quand plus de 12 000 évacués de diverses communautés pourraient revenir.

Des conditions chaudes et sèches devraient persister partout au Canada au cours des prochains mois.

Jeudi, le conseil scolaire du district de Toronto, le plus grand du Canada, a reporté ou déplacé à l’intérieur toutes les activités extérieures, y compris les sorties éducatives et les événements scolaires locaux.

Les incendies ont également eu des répercussions sur les opérations minières au Canada.

La fumée de centaines d’incendies au Canada a entraîné des lectures de pollution atmosphérique qui battent des records. Le scientifique atmosphérique Ryan Stauffer a décrit la pollution par la fumée de surface de New York à la région de DC comme inégalée depuis les événements enregistrés en 2002. Crédit: Observatoire de la Terre de la NASA/NOAA

« Rappel brutal »

Aux États-Unis, les conditions de fumée ont envoyé des asthmatiques dans les hôpitaux, perturbé les vols, reporté des événements sportifs et même repoussé une célébration du Mois de la fierté de la Maison Blanche.

Les autorités ont ouvert des abris pour fumeurs pour les personnes sans abri ou qui pourraient ne pas avoir accès à de l’air intérieur pur.

Les États-Unis ont envoyé plus de 600 pompiers et autres membres du personnel au Canada au cours des dernières semaines et ont déclaré que davantage d’aide était en route.

Le président américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué que la fumée des incendies de forêt canadiens dans l’est des États-Unis était « un autre rappel brutal des impacts du changement climatique » et a déclaré que les responsables du cabinet surveillaient l’impact sur les voyages et la qualité de l’air.

De l’aide est également venue d’Afrique du Sud, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré jeudi que la France, le Portugal et l’Espagne envoyaient également plus de 280 pompiers au Canada.