Incendies de forêt au Canada : expliquer ce que sont les “incendies de zombies”

Alors que les incendies de forêt font rage dans certaines régions du Canada, un incendie en particulier met en lumière les inquiétudes concernant les soi-disant « incendies de zombies ».

Les autorités des Territoires du Nord-Ouest surveillent un grand incendie qui s’est déclaré après avoir dormi sous terre pendant les mois d’hiver.

Les incendies qui persistent tout l’hiver au Canada étaient autrefois considérés comme un phénomène rare, mais les experts préviennent que ces événements deviennent de plus en plus fréquents à mesure que les températures se réchauffent et qu’il neige moins.

Selon le BC Wildfire Service, un « incendie zombie » – plus communément appelé incendie hivernal ou incendie persistant – se produit lorsqu’un incendie de forêt qui a brûlé profondément sous terre l’année précédente a continué à couver tout l’hiver.

L’agence prévient que ces “points chauds résiduels” peuvent réapparaître avec l’arrivée d’un temps plus chaud et sec au printemps.

Jennifer Baltzer, professeure agrégée de biologie à l’Université Wilfrid Laurier et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les forêts et le changement global, a déclaré lundi à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique que des “feux de zombies” couvaient dans la biomasse, comme les racines et les bols d’arbres ou dans les sols tourbeux, du paysage affecté.

De tels phénomènes peuvent faire commencer la saison des feux de forêt plus tôt que prévu et durer plus longtemps, a-t-elle déclaré. Baltzer a ajouté que les incendies hivernaux ont également le potentiel de provoquer des changements et des pertes de carbone beaucoup plus importants dans l’écosystème qu’un feu de forêt ordinaire.

“Un incendie d’une seule saison brûle toute la saison puis se termine, alors qu’un feu couvant continue de brûler le bois et les sols tourbeux tout au long de l’hiver – très, très lentement – mais nous continuons à voir une combustion tout au long de l’hiver”, a déclaré Baltzer.

Selon une étude de 2021, les incendies hivernaux représentaient généralement une petite quantité (environ 1 %) de la superficie totale brûlée dans les Territoires du Nord-Ouest et en Alaska entre 2022 et 2018.

Cependant, des chercheurs de l’Université d’Amsterdam et de l’Université d’Alaska Fairbanks ont découvert qu’il y avait une augmentation “surprenante” du nombre d’incendies hivernaux signalés au cours des années individuelles.

En Alaska, par exemple, les incendies hivernaux représentaient 38 % du paysage brûlé pendant la saison des feux de forêt de 2008, selon l’étude.

Les experts suggèrent que les “feux de zombies” pourraient devenir plus courants en raison du changement climatique, car les conditions chaudes et sèches associées aux années d’incendies intenses peuvent entraîner cette combustion profonde de la biomasse riche en carbone.

Une étude publiée en 2019 a révélé que l’augmentation des températures estivales associées au réchauffement climatique pourrait favoriser la survie des incendies hivernaux à l’avenir, menaçant les régions boréales, notamment le subarctique, l’Arctique, les Territoires du Nord-Ouest et les régions du nord de l’Ontario, de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Baltzer, qui dirige une équipe de chercheurs chargée de recueillir des données sur le terrain sur les « feux de zombies » dans les Territoires du Nord-Ouest, espère analyser plus en profondeur comment ces feux affectent la perte de carbone et la régénération des forêts au Canada.

Baltzer a expliqué que les arbustes qui se remettent rapidement des incendies de forêt peuvent le faire en raison des systèmes de plantes souterraines. Cependant, les “feux de zombies” endommagent ces systèmes ainsi que les pépinières d’arbres, ce qui “inhibe la reproduction et la recolonisation de ces sites” après les incendies, a-t-elle déclaré.

“C’est une préoccupation en raison de l’évolution de l’activité des incendies dans les forêts boréales”, a déclaré Baltzer. “Les systèmes de haute latitude se réchauffent à environ trois à quatre fois le rythme de la planète… Et ce réchauffement très rapide rend ces systèmes plus inflammables… [resulting in] de plus grandes surfaces brûlées, des incendies plus graves et des incendies plus fréquents.”

Baltzer a déclaré que les incendies hivernaux sont “intrinsèquement liés au changement climatique”, car ils deviennent plus fréquents après des années d’augmentation de l’activité des incendies de forêt, qui augmente régulièrement dans le contexte du réchauffement climatique.

Dans cet esprit, Baltzer a déclaré que la prévention des “feux de zombies” nécessitera une réduction des émissions de combustibles fossiles pour ralentir la production globale de gaz à effet de serre à l’origine du réchauffement climatique.

Bien que Baltzer reconnaisse que cela nécessite un effort mondial et dépasse la portée de son équipe de recherche, elle dit qu’ils s’efforcent de fournir aux gestionnaires des incendies des informations pour soutenir une meilleure compréhension de l’emplacement des «feux de zombies» au Canada pour aider à éclairer la compréhension de la comportement de ces incendies et comment réagir.







Voir la carte montrant les incendies de forêt en Amérique du Nord, fournie par ESRI Canada, en plein écran



Informations sur la carte



Avec des fichiers de La Presse Canadienne