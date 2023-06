Incendies de forêt au Canada: des problèmes d’air à New York entraînent l’annulation du premier jour de l’annulation du Belmont Stakes Racing Festival | Nouvelles de la course

La grande réunion de jeudi à Belmont Park a été annulée en raison de la mauvaise qualité de l’air affectant la région de New York.

La qualité de l’air dans l’État est désormais « malsaine », selon l’Agence de protection de l’environnement, et une brume trouble s’est abattue sur des monuments tels que la Statue de la Liberté et Times Square.

Des incendies de forêt inhabituellement précoces et intenses dans la province de Québec au Canada sont à blâmer – plus de 150 incendies de forêt brûlaient mardi – et plus de 100 000 personnes ont été forcées d’évacuer.

Les conditions étant peu susceptibles de s’améliorer tout au long de la journée, la New York Racing Association (NYRA) a pris l’appel tôt jeudi matin.

Le rendez-vous devait être le jour de l’ouverture du Belmont Stakes Racing Festival 2023, avec les Gr2 Wonder Again Stakes et les Jersey Girl Stakes reportés à dimanche.

Image:

Une porte de départ reste inutilisée sur une piste vide alors que la brume des incendies de forêt canadiens obscurcit le soleil devant le Belmont Stakes





« La sécurité est primordiale alors que nous naviguons dans cette situation sans précédent », a déclaré le président et chef de la direction de la NYRA, David O’Rourke.

« La NYRA surveillera activement toutes les données et informations météorologiques disponibles alors que nous travaillons à la reprise de l’entraînement et des courses ici à Belmont Park et à Saratoga Race Course.

Image:

Un maître-chien porte un masque alors qu’elle ramène un cheval dans les écuries alors que le soleil est obscurci par la brume causée par les incendies de forêt dans le nord





« Sur la base des modèles de prévision actuels et de la consultation de nos services météorologiques externes, nous restons optimistes quant à l’amélioration de la qualité de l’air vendredi. »

Les courses en direct devraient reprendre vendredi à Belmont Park avec la première course prévue à 17h50, heure du Royaume-Uni.