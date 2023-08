Incendies de forêt au Canada: des milliers de personnes ont été invitées à fuir en Colombie-Britannique, alors que les touristes volant par drone critiquaient

Les responsables de la province canadienne de la Colombie-Britannique ont imploré des dizaines de milliers d’habitants de tenir compte des avertissements et d’évacuer les zones menacées par des incendies de forêt « graves et à évolution rapide », et ont exhorté les touristes « irresponsables » des incendies de forêt à cesser de faire voler des drones dans la région.

« Nous ne saurions trop insister sur l’importance de suivre les ordres d’évacuation lorsqu’ils sont émis », a déclaré samedi Bowinn Ma, ministre provincial de la gestion des urgences. « Ils sont une question de vie ou de mort non seulement pour les habitants de ces propriétés, mais aussi pour les premiers intervenants qui reviendront souvent pour essayer d’implorer les gens de partir. »

Un incendie de forêt dans l’État de Washington fait un mort et près de 200 structures détruites En savoir plus

La situation dans de grandes parties de la pittoresque vallée de l’Okanagan, y compris la ville de Kelowna, était « très dynamique », a déclaré Ma. Environ 30 000 personnes étaient sous ordre d’évacuation tandis que 36 000 autres étaient en état d’alerte pour être prêtes à fuir, a-t-elle déclaré.

Les touristes des feux de forêt et les opérateurs de drones ont été invités à rester à l’écart pour permettre aux équipes d’urgence d’opérer en toute sécurité. « Les drones représentent un danger important pour nos équipages aériens qui luttent contre les incendies », a déclaré le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston. dit Samedi. « Ce n’est pas le moment de filmer des photos d’incendies de forêt actifs. Non seulement c’est irresponsable, mais il est illégal de les faire voler dans des zones d’incendie.

Un panneau dirige les automobilistes vers un emplacement pour les personnes évacuées des incendies de forêt à Vernon, en Colombie-Britannique. Photographie : Chris Helgren/Reuters

Certains touristes ont publié leurs expériences d’incendies de forêt sur les réseaux sociaux et il y a des images de personnes faisant la queue pour voir les incendies de forêt.

Ralston a également demandé aux gens de rester à l’écart des lacs que les bombardiers d’eau utilisent pour remplir d’eau pour éteindre les incendies.

Interrogée sur ses inquiétudes concernant «l’observation du feu», Ma a déclaré: «Je ne sais pas si c’est vraiment un terme… mais ce que nous ne pouvons absolument pas avoir sur nos routes, ce sont des gens… prendre des photos, sortir de leur voiture, visiter les communautés où il y a de nombreux incendies de forêt, gêner les équipages.

Les drones pourraient immobiliser les avions impliqués dans des missions cruciales de lutte contre les incendies, a déclaré Ma.

Kelowna, une ville de 150 000 habitants, a été étouffée par une épaisse fumée alors qu’elle devenait le dernier centre de population touché au cours d’un été d’incendies de forêt dramatiques à travers le Canada qui a brûlé des millions d’acres. Quelque 3 400 travailleurs sont impliqués dans la lutte contre les incendies en Colombie-Britannique, dans l’ouest du Canada.

« La situation actuelle est sombre », a déclaré samedi le Premier ministre, Daniel Eby, aux journalistes.

Le Canada connaît sa pire saison des incendies de forêt, avec des estimations officielles de plus de 14 millions d’hectares (34,6 millions d’acres) déjà brûlés, soit à peu près la taille de la Grèce et près du double de la superficie du dernier record de 7,3 millions d’hectares. Quatre personnes sont décédées à ce jour.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a déclaré qu’il avait parlé à Eby de la « situation des incendies de forêt en évolution rapide et incroyablement dévastatrice » et avait promis des ressources fédérales pour répondre à la catastrophe.

Entre-temps, des incendies plus au nord dans les Territoires du Nord-Ouest ont provoqué l’évacuation de la capitale régionale Yellowknife, laissant la ville éloignée de quelque 20 000 habitants en grande partie une ville fantôme. Sa ministre de la Santé, Julie Green, a déclaré samedi qu’un des 39 patients hospitalisés évacués de l’hôpital territorial de Stanton était décédé au cours du voyage vendredi. La mort était « attendue », a-t-elle dit.

Les vents ont attisé les incendies de forêt vers Yellowknife, mais samedi, il y a eu un certain soulagement après que la pluie de la nuit a entraîné une forte baisse des températures.

La fumée du feu de forêt de McDougall Creek enveloppe Kelowna, en Colombie-Britannique, vendredi. Photo : Darren Hull/AFP/Getty Images

Cependant, les responsables de la ville ont averti que les températures plus chaudes reviendraient dimanche. Shane Thompson, le ministre de l’Environnement de la province, a déclaré samedi soir qu’il n’était pas encore sûr de retourner à Yellowknife parce que les incendies brûlaient profondément dans la forêt et étaient toujours actifs et énormes.

Depuis que l’évacuation a été ordonnée mercredi, plus de 19 000 personnes ont fui par voie terrestre ou aérienne, et environ 1 000 membres du personnel essentiel sont restés dans la région. Les équipes de pompiers restaient pour ériger des défenses contre les flammes, tandis que des bombardiers à eau ont été vus voler bas au-dessus de la ville, avec l’aide de l’armée canadienne.

Tony Whitford, ancien commissaire des Territoires du Nord-Ouest et résident de longue date de Yellowknife, est arrivé dans la ville de Calgary sur l’un des premiers vols et a donné une note élevée à l’évacuation. « Mes compliments à tous », a déclaré Whitford, âgé de 82 ans et en fauteuil roulant, à propos des organisateurs. « C’est tellement complexe – 20 000 personnes – c’est incroyable. Ça s’est bien passé.

Plusieurs villes et communautés autochtones ont été évacuées plus tôt. L’exode de Yellowknife signifie que la moitié de la population du territoire proche de l’Arctique a été déplacée.

Les incendies en cours ont causé « une perte terrible », a déclaré Trudeau aux journalistes après avoir rencontré des évacués de Yellowknife vendredi alors qu’ils arrivaient à Edmonton, en Alberta, sans savoir quand ils pourraient rentrer chez eux.

D’énormes incendies de forêt balayent la Colombie-Britannique – vidéo

Martha Kanatsiak, qui vit à Yellowknife depuis 28 ans, est arrivée tard vendredi à Calgary. « Je vais bien, mais je me sens triste, déprimé et inquiet. Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça », a déclaré à l’AFP ce retraité inuit de 59 ans.

Quelque 40 vols transportant environ 3 500 passagers en provenance de Yellowknife sont arrivés à Calgary, ont indiqué des responsables de la ville, qui a mis à disposition près de 500 chambres d’hôtel.

En Colombie-Britannique, des incendies ont déjà détruit plusieurs propriétés à West Kelowna. Parmi eux se trouve le Lake Okanagan Resort, selon les médias locaux, qui est connu pour avoir accueilli des politiciens de haut niveau comme la première ministre britannique Margaret Thatcher.

Eby a annoncé samedi une ordonnance d’urgence mettant fin aux visites non essentielles dans la région. L’ordonnance, qui interdit aux visiteurs de s’enregistrer dans les hôtels et autres hébergements temporaires, couvre Kelowna et les villes voisines de Kamloops, Oliver, Penticton et Vernon ainsi qu’Osoyoos près de la frontière américaine.

Ma a ajouté: « Si vous êtes actuellement dans des logements dans ces zones, nous vous demandons de partir volontairement tôt et de libérer ces espaces pour les évacués et les intervenants. »

Avec l’Agence France-Presse et Reuters