Incendies de forêt à Tenerife: les touristes regardent avec horreur l’incendie se propager sur l’île, forçant des milliers de personnes à évacuer | Nouvelles du monde

Vendredi, pendant un court instant, les autorités canariennes ont pensé qu’elles maîtrisaient le pire incendie de Ténérife depuis plus de quatre décennies.

Mais aux petites heures du samedi matin, le ciel nocturne était éclairé par des flammes orange le long du paysage montagneux.

Les vents violents ont attisé les incendies furieux qui ont commencé à se propager vers les maisons et les villages, mettant des vies en danger.

Alors que nous sortions de notre hôtel le matin, de gros morceaux de cendres tombaient du ciel et l’odeur de fumée était apparente dans la ville animée de Puerto De La Cruz.

Aux premières lueurs du jour, alors que les services d’urgence continuaient de lutter contre l’incendie, les responsables sur le terrain exhortaient les gens à quitter leurs maisons.

Une vaste opération d’évacuation a obligé des milliers de personnes à chercher refuge, beaucoup partant avec très peu d’effets personnels, principalement des animaux de compagnie et des animaux.

Le gouvernement régional des îles Canaries a déclaré que 4 000 personnes supplémentaires avaient reçu l’ordre d’évacuer samedi. Vendredi, 4 500 autres personnes avaient déjà été mises hors d’état de nuire.

Les services d’urgence craignent que le nombre de personnes évacuées « pourrait dépasser les 26 000 ».

Nous avons rencontré Anya, assise avec son chien à la ligne de police, elle a regardé l’épaisse fumée s’approcher de chez elle au loin.

« Vous voyez cela se produire dans le monde entier et maintenant cette île est en feu », a-t-elle déclaré. « Voir la fumée se rapprocher est très difficile. »

Alors qu’elle voyait d’autres camions de pompiers se diriger vers l’incendie, elle a déclaré: « Je n’ai aucune émotion, je n’ai pas de mots sur ce qui se passe. Nous devons juste espérer que les services d’urgence feront le travail et sauveront nos maisons. Au moins nous sommes vivant, c’est ce qui compte. »

En plus des innombrables camions de pompiers qui remontaient les routes escarpées vers l’incendie, des hélicoptères entraient et sortaient de l’épaisse fumée transportant d’énormes seaux d’eau.

L’agitation habituelle de ces villages a été noyée par le bruit de trois hélicoptères luttant contre l’incendie d’en haut.

Mais cela a aussi coûté cher aux pompiers.

Cela fait maintenant quatre jours que les incendies ont commencé et Federico Linares, président du service régional d’incendie, a déclaré que de nombreux collègues n’avaient pas dormi alors que la situation empirait.

Il a déclaré à Sky News: « En ce moment, c’est beaucoup plus dangereux, c’est une zone très peuplée où nous sommes et il y a un danger. Je sais que c’est très malheureux pour les gens de quitter leur maison et leurs biens, mais ce serait plus triste de perdre une vie . »

Plus bas, Jésus – qui a vécu toute sa vie dans cette partie de l’île – a regardé les flammes rugir d’incrédulité.

Il a dit qu’il n’avait jamais rien vu de tel auparavant et qu’il était « triste » de voir ce qui arrivait à sa « belle île ».

« Je suis inquiet pour tous les habitants. Il y a beaucoup d’agriculteurs avec des terres et des animaux qui seront détruits, le gouvernement doit s’occuper de nous », a-t-il déclaré.

TénérifeLes zones touristiques populaires de, en particulier dans le sud, n’ont jusqu’à présent pas été affectées, mais avec les vents qui envoient de la fumée dans certaines villes animées, cela dérange les vacanciers.

Holly et Dale, professeurs d’école britanniques, sont venus de St Albans, mais ont déclaré que leurs vacances avaient été éclipsées par les incendies de forêt.

Holly a déclaré à Sky News: « Nous avons passé une belle journée, puis nous nous sommes réveillés le lendemain et avons vu le feu au petit-déjeuner. C’est juste terrifiant, très très effrayant. »

Dale nous a dit : « Le réveil ce matin a probablement été la pire des journées. Voir toute la cendre dans la piscine, le personnel embarquant tout, les lits étant occupés, c’est vraiment la fin des vacances. »