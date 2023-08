Incendies de forêt à Hawaï : une brève histoire des catastrophes naturelles qui ravagent le paradis tropical

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Les incendies qui dévastent actuellement Maui et la grande île d’Hawaï constituent déjà la pire catastrophe naturelle de l’État depuis 1960 – alors qu’au moins 67 personnes sont confirmées mortes, des milliers de résidents et de touristes ont été forcés d’évacuer et la station balnéaire pittoresque et historique de Lahaina a été détruit.

De plus, la tragédie représente déjà aussi l’Amérique deuxième incendie de forêt le plus meurtrier des 100 dernières annéesseul le Camp Fire qui a frappé la Californie en 2018 dépassant le nombre actuel de morts à Hawaï, qui continue d’augmenter et pourrait encore le dépasser.

Ce feu de brousse il y a cinq ans a tué 88 personnes et causé 20,2 milliards de dollars de dégâts.

Cette fois-ci, il est trop tôt pour commencer à calculer le coût de la destruction causée à travers la chaîne d’îles du Pacifique, car les pompiers se battent toujours pour maîtriser la conflagration, mais la dernière crise pourrait finalement battre ce record indésirable également.

Ce qui rend l’horreur qui se déroule actuellement d’autant plus troublante, c’est que les incendies de forêt étaient considérés comme rares à Hawaï jusqu’à relativement récemment, ceux qui ont éclaté étant généralement attribués aux éruptions de l’un des six volcans actifs de l’archipel ou à la foudre.

« Sur les autres îles avec moins d’activité volcanique, des incendies se sont produits, mais très, très rarement », a déclaré le professeur David Beilman de l’Université d’Hawaï. USA aujourd’hui cette semaine.

« Cette situation de Maui est un phénomène anthropocène », a-t-il déclaré, faisant référence à l’époque définie par l’influence de l’humanité sur la planète.

Le paradis tropical, situé à 2 000 miles à l’ouest du continent américain, n’a vraiment commencé à ressentir les conséquences de cette influence qu’au cours des dernières décennies.

La dernière fois qu’Hawaï a subi une rafale majeure d’incendies de forêt, c’était en août 2018, lorsque des rafales de vent de 70 mph poussées par l’ouragan Lane ont dirigé les flammes vers Lahaina, la même ville ravagée cette semaine.

Lors de cet incident, 2 000 acres de terrain, 30 véhicules et 21 structures ont été détruits, selon journal local L’annonceur étoile d’Honoluluavec le feu qui traverse des champs autrefois dédiés à la culture de la canne à sucre mais non récoltés depuis 1999.

Une vue aérienne des destructions à Maui (APE)

Un homme local a déclaré au journal à l’époque qu’il avait vu « des tornades de feu tourbillonnant vers le ciel ».

« Je n’ai jamais vu quelque chose d’aussi dévastateur », a-t-il ajouté, consterné par ce souvenir.

Un autre habitant a raconté sa propre terreur : « Il y avait de la fumée partout et le feu était partout. Nous sommes littéralement montés dans la voiture et sommes sortis aussi vite que possible.

Avant les incendies de forêt de 2018, Hawaï était plus souvent touchée par les tsunamis qui frappaient les îles.

En fait, la pire catastrophe naturelle de son histoire a été le tsunami qui a frappé le 1er avril 1946.

Causé par un tremblement de terre de magnitude 8,4 au large de l’Alaska, le tsunami a tué 165 personnes, anéantissant le front de mer de la baie de Hilo sur la grande île et provoquant la création du Pacific Tsunami Warning Center dans l’État peu après.

D’autres tsunamis suivirent en novembre 1952, août 1960 et mars 1964.

La vague de 35 pieds de 1960 a été particulièrement violente, s’effondrant à nouveau sur la baie de Hilo, tuant 61 personnes, endommageant plus de 500 maisons et entreprises et causant 75 millions de dollars de dégâts.

Voitures incendiées à Lahaina (PA)

Désormais, les incendies deviennent à la fois plus fréquents et plus violents.

L’Organisation de gestion des incendies de forêt d’Hawaï (HWMO) estime maintenant que 0,5 % (ou 20 000 acres) de la masse terrestre de l’État brûle chaque annéequi est au moins égale ou supérieure à la proportion de tous les autres États de l’union

Le HWMO rapporte que 98 % de ces incendies sont déclenchés par des humains, ce qui se compare défavorablement aux données du US Forest Service. Estimation à 85 % pour l’ensemble de la nation.

Alors que la négligence de l’homme est un facteur derrière l’exacerbation, le réchauffement climatique est l’autre.

Le changement climatique est de plus en plus blâmé pour les conditions météorologiques erratiques que le monde a connues ces dernières années et cet été a fourni d’autres illustrations alarmantes de son impact négatif : l’ouest du Canada et le sud de l’Europe ont été dévastés par des incendies spontanés cette année, tandis que le Royaume-Uni, en revanche, , a été soumis à des mois de juillet et d’août étrangement pluvieux.

Dans le cas des incendies actuels à Hawaï, des vents de 60 mph provenant de l’ouragan Dora, situé à des centaines de kilomètres au sud-ouest d’Honolulu, et un système de basse pression au large de l’ouest du Japon auraient conspiré pour attiser les flammes et les envoyer faire rage à travers Maui.

Un autre facteur important de la vulnérabilité croissante de l’État ces derniers temps a été son abondance de végétation sèche non gérée fournissant le carburant idéal, dont une grande partie est due à des espèces envahissantes comme l’herbe de Guinée qui ne sont pas originaires d’Hawaï mais qui ont colonisé des zones d’anciennes terres agricoles et forêt.

Un feu de brousse fait rage à Kihei (PA)

« Ces savanes couvrent maintenant environ un million d’acres à travers les principales îles hawaïennes, principalement l’héritage du défrichement pour l’agriculture de plantation et l’élevage à la fin des années 1800 et au début des années 1900 », a déclaré le professeur Clay Trauernicht, également de l’Université d’Hawaï. expliqué sur X, anciennement Twitter.

« La transformation en savane rend le paysage beaucoup plus sensible au mauvais « temps de feu » – conditions chaudes, sèches et venteuses. Cela signifie également que nous obtenons d’énormes accumulations de carburant pendant les périodes de pluie.

« Le déclin de l’agriculture signifie également moins d’aide pour les pompiers – moins d’entretien des routes, de l’irrigation et du stockage de l’eau et encore moins de personnes connaissant la terre. »

Le professeur Trauernicht a averti que cette « négligence bénigne » a imposé un fardeau trop lourd aux intervenants d’urgence pour faire face aux conséquences inévitables, soulignant qu’un investissement prudent dans « des projets de réduction de carburant, l’utilisation des terres agricoles, la restauration et le reboisement » pourrait faire beaucoup pour éviter davantage la tragédie.