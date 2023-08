Incendies de forêt à Hawaï: « Sauter dans l’eau pendant un ouragan ou brûler » – les habitants disent que c’est un miracle qu’ils aient survécu | Nouvelles américaines

Au lycée de Maui, la classe est terminée et les couloirs sont plutôt remplis de personnes qui ont évacué, échappant au pire incendie de forêt qui a frappé les États-Unis pendant des années.

Le gymnase est devenu un abri, avec des familles entassées dans des coins sous des couettes, et des lits de camp installés à la place du terrain de sport.

Derrière le bâtiment, des bénévoles servent hawaïen ragoût et riz provenant d’immenses plateaux en argent. Des bancs sont disposés autour d’un grand écran diffusant des informations locales en continu, documentant le nombre croissant de décès.

La plupart des gens ici sont soit des touristes, soit des habitants de la ville de Laihana, qui a été anéantie lorsqu’un incendie de forêt a ravagé Maui mardi.

Ici, le traumatisme interagit avec des récits de survie remarquables.

Ydriss Nouara et son voisin Damon McDonough ont sauté dans l’océan pour échapper aux flammes qui ont englouti Laihana. Ils ont passé trois heures accrochés à une jetée avant d’être secourus par un bateau des garde-côtes.

« C’était l’enfer », raconte Ydriss. « L’enfer sur terre, vraiment. »

Le couple avait tous deux quitté leurs maisons dans le centre de Laihana lorsque les incendies de forêt qui avaient été visibles sur la crête de la colline ont rapidement commencé à se déplacer, accélérés par les vents d’un ouragan à 800 milles au large de la côte.

« C’était l’après-midi mais le ciel était noir à cause de la fumée », raconte Damon. Ils se dirigèrent tous les deux vers la zone portuaire de la ville, pensant qu’ils y seraient en sécurité. Mais bientôt ils brûlaient.

« On n’arrêtait pas d’entendre des explosions et des cris comme si on était dans un film d’horreur », raconte Ydriss, « On a entendu des gens vomir, on ne savait pas où ils étaient. J’ai appelé la police et ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas nous rejoindre .

« La fumée était toute noire et nous avons encore appelé les flics et ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas venir et la troisième fois ils ont dit que tu devais aller dans l’eau. Et j’ai dit ‘tu veux qu’on saute dans l’eau dans un ouragan ? C’est noir tu sais.’

« Mais nous n’avions pas le choix », ajoute-t-il, « c’était soit ça, soit brûler ».

Damon, un vétéran de l’armée qui a déménagé à Maui depuis la Californie, dit qu’il pense que c’est un miracle qu’ils aient survécu.

« Nous n’arrêtions pas d’entendre des bateaux exploser et ils étaient en feu et se dirigeaient vers eux comme si quelqu’un les conduisait. J’étais sur le dos en essayant de rester à flot et j’étais comme si je me disais » s’il vous plaît pas aujourd’hui, mon Dieu, pas comme ça . »

Damon et Ydriss ont tous deux perdu leurs maisons et leurs biens dans l’incendie. La plupart des gens dans les refuges n’ont qu’un petit sac d’effets personnels.

Christina et sa famille étaient en vacances au complexe de luxe Pumana à Laihana pour célébrer son petit-fils de 10 ans, John, qui a terminé son traitement contre le cancer.

Ils ont été évacués il y a deux jours et n’ont pas été autorisés par les autorités à récupérer leurs valises.

« Mon petit-fils s’est fait retirer une tumeur de la tête et a subi cinq semaines de radiothérapie et nous sommes venus à Hawaï après cela », explique Christina.

« Heureusement, nous avons été évacués et amenés ici », ajoute-t-elle, les larmes aux yeux, « Les gens sont si gentils. Nous avons de la nourriture et de l’eau et un endroit pour nous doucher et des gens qui nous aiment. Nous nous sentons très chanceux et très bénis. »

Certains touristes ont choisi d’aller directement à l’aéroport pour attendre les vols en provenance de Maui.

Le hall partiellement couvert est parsemé de gens qui essaient de dormir. Brian et sa fille de 16 ans, Chiara, sont originaires de Los Angeles, ils sont donc habitués aux incendies de forêt, mais n’ont jamais vu un incendie se déplacer aussi rapidement.

« Les alarmes ont retenti à l’hôtel, nous disant d’évacuer », explique Brian. « Je n’avais aucune idée de la dévastation jusqu’à ce que nous sautions dans le bus et que nous ayons vu ce carnage avec toutes les maisons incendiées et toutes les entreprises incendiées.

J’étais juste là, il y a quelques nuits, en train de ramasser de la glace pilée pour mes enfants et de le voir comme ça, c’était tout simplement horrible. »

« C’était comme si une bombe avait explosé », raconte Chiara. « Toutes les voitures avec des réservoirs d’essence pleins ont explosé lorsque les incendies les ont atteintes. »